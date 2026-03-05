Apple inaugura una settimana decisiva con il lancio di tre nuovi dispositivi destinati a ridefinire l’accessibilità nella sua offerta hardware: l’iPhone 17e, l’iPad Air con chip M4 e il MacBook Neo. Tutti i nuovi modelli saranno disponibili a partire da 599 dollari, una strategia che mira ad ampliare la portata del suo ecosistema, con un occhio di riguardo all’intelligenza artificiale e alla sostenibilità.

iPhone 17e: doppio storage, MagSafe e chip A19

L’iPhone 17e si presenta con un upgrade significativo: integra il chip A19, già presente nei modelli base di iPhone 17, e un modem C1X cellulare fino a due volte più veloce rispetto al precedente.

Supporta inoltre MagSafe e Qi2 per una ricarica wireless fino a 15W. La memoria di base raddoppia, passando a 256 GB rispetto ai 128 GB dell’iPhone 16e, senza aumenti di prezzo, mantenendo il costo di 599 dollari negli Stati Uniti. Sarà disponibile nelle colorazioni nero, bianco e rosa tenue, con preordini a partire dall’11 marzo e spedizioni dall’11 marzo.

iPad Air M4: potenza AI nel formato familiare

L’iPad Air si rinnova integrando il potente chip M4, che garantisce prestazioni fino al 30% superiori rispetto al predecessore M3 e 2,3 volte superiori rispetto all’M1. La memoria unificata raggiunge i 12 GB, con un incremento del 50%, e la banda di memoria sale a 120 GB/s, ottimizzando i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale.

I modelli partiranno da 599 dollari per la versione da 11 pollici e da 799 dollari per il modello da 13 pollici, con uno sconto di 50 dollari riservato al settore education. La disponibilità seguirà il medesimo calendario: preordini dal 4 marzo e spedizioni dall’11 marzo.

MacBook Neo: Apple punta sull’entry-level con l’A18 Pro

Il MacBook Neo segna l’ingresso di Apple nel segmento entry-level dei MacBook, basandosi non su un chip della serie M, ma sull’A18 Pro, già presente negli iPhone 16 Pro. È accompagnato da una GPU a 5 core e un Neural Engine a 16 core, progettati per gestire task quotidiani e funzionalità AI on-device. Dotato di un display Liquid Retina da 13 pollici, offre un’autonomia fino a 16 ore, una webcam da 1080p e audio spaziale.

Disponibile in una gamma di colori vivaci (silver, blush, indigo, citrus), il MacBook Neo parte da 599 dollari per il modello base da 256 GB. La versione da 512 GB con Touch ID sarà proposta a 699 dollari.

Una settimana decisiva per Apple: ecosistema più aperto

Il lancio congiunto di iPhone 17e, iPad Air M4 e MacBook Neo suggerisce una nuova direzione strategica per Apple: rendere l’ecosistema più accessibile e pronto alle sfide dell’AI, senza compromettere autonomia, prestazioni e sostenibilità. Tutti i nuovi dispositivi si basano su architetture Apple Silicon ottimizzate per il machine learning locale, abilitando funzionalità avanzate come traduzioni live o scrittura assistita anche senza connessione cloud.

L’adozione di materiali riciclati sull’iPhone 17e sottolinea inoltre una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale.

Con prezzi a partire da 599 dollari, iPhone 17e, iPad Air M4 e MacBook Neo rappresentano la nuova frontiera dell’entry-level Apple, portando design innovativo, prestazioni elevate e intelligenza artificiale a un pubblico più vasto. Un ecosistema che si apre, mantenendo salda la propria identità distintiva.