Il Canada si conferma un attore dinamico nel panorama del capitale di rischio, grazie all'importante annuncio di BKR Capital. Il suo Fund II ha infatti raggiunto una significativa chiusura a 20 milioni di CAD, equivalenti a circa 14,5 milioni di dollari statunitensi. Questo traguardo avvicina il fondo all'ambizioso obiettivo prefissato di 50 milioni di CAD, consolidando la sua posizione come protagonista emergente nel settore.

Il Fund II e la visione strategica di BKR Capital

Fondato nel 2021, BKR Capital si distingue come il primo fondo di venture capital istituzionalmente supportato in Canada a essere guidato da manager della comunità nera.

Il suo Fund II è specificamente orientato a sostenere aziende tecnologiche ad alta crescita guidate da fondatori appartenenti alla comunità nera, con un focus su ambiti strategici quali il futuro del lavoro, la qualità della vita e la connettività globale. L'investimento medio previsto per ciascuna startup oscilla tra i 250.000 e 1,5 milioni di CAD.

Questi numeri non rappresentano solo una pietra miliare nella raccolta fondi, ma anche una chiara affermazione della missione di BKR Capital: investire non per meri motivi di inclusione o diversità, equità e inclusione (DEI), bensì per concrete performance e opportunità di arbitraggio. Lise Birikundavyi, managing partner del fondo, ha infatti sottolineato come «l'esposizione a fondatori tradizionalmente trascurati rappresenti affari di alta qualità, più che una questione di DEI», evidenziando una prospettiva di investimento basata sul merito e sul potenziale inespresso.

Un vantaggio strutturale intrinseco

Birikundavyi ha inoltre evidenziato un punto di forza distintivo all'interno della comunità nera in Canada: quasi il 70% di essa è composta da immigrati di prima o seconda generazione. Questa caratteristica si traduce in «fondatori che costruiscono a livello globale fin dal primo giorno, sbloccando un accesso anticipato ai mercati internazionali e creando un vantaggio strutturale nella scalabilità». In altre parole, questi imprenditori possiedono intrinsecamente una visione globale, un elemento cruciale per l'accelerazione e il successo del business in contesti internazionali sempre più interconnessi.

Le solide performance del Fund I e gli obiettivi del Fund II

Il predecessore, Fund I, che ha raccolto 22 milioni di CAD nel 2021, sta registrando performance superiori ad almeno il 75% dei fondi lanciati nello stesso periodo. Questo risultato eccezionale conferisce notevole credibilità al team di BKR Capital e fornisce una solida base per la raccolta del Fund II. Quest'ultimo mira alla chiusura definitiva entro dicembre, con l'ambizioso obiettivo di investire in circa 25 aziende, contribuendo così a plasmare il futuro dell'innovazione tecnologica.

Il ruolo di BKR Capital nel mercato VC canadese

L'impegno di BKR Capital si inserisce in un trend più ampio che evidenzia la crescente necessità di infrastrutture finanziarie inclusive.

A supporto di questa visione, il Social Finance Fund del governo federale, gestito da enti come Boann Social Impact e Realize Capital, ha già contribuito al Fund II con grant specifici. Questi finanziamenti sono dedicati alla formazione di nuovi gestori di fondi neri attraverso il Launch Readiness Program e all'ampliamento dell'ecosistema della finanza sociale.

Parallelamente, un'analisi condotta da BKR Capital stessa ha rivelato una disparità strutturale significativa nei flussi di venture capital in Canada: nel 2025, solo lo 0,15% dei capitali VC è stato destinato a startup guidate da fondatori neri, un calo rispetto allo 0,4% registrato nel 2024. Questa flessione rappresenta una forte motivazione per l'agire strategico del fondo, che si posiziona in chiave di arbitraggio e non solo di inclusione, cercando di colmare un vuoto di mercato evidente.

La chiusura iniziale a 20 milioni di CAD (14,5 milioni di USD) evidenzia una crescita tangibile della capacità di investimento e una fiducia crescente nel modello di business proposto da BKR Capital. La pianificazione orientata alla performance e la solida rete di partner istituzionali indicano che il ruolo di BKR Capital va ben oltre il semplice investimento: è un vero e proprio catalizzatore di cambiamento istituzionale e strategico nel panorama del venture capital canadese, promuovendo un ecosistema più equo e produttivo.