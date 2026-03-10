In una svolta significativa per Bluesky, Jay Graber ha annunciato il suo ritiro dalla guida del social decentralizzato. A partire dal 9 marzo 2026, Graber lascia il ruolo di CEO per assumere la nuova posizione di Chief Innovation Officer, concentrandosi sullo sviluppo tecnologico e sull’innovazione del protocollo che sta alla base della piattaforma.

Una leadership pensata per la crescita

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Graber, “man mano che Bluesky matura, l’azienda ha bisogno di un operatore esperto focalizzato sulla scalabilità e l’esecuzione, mentre io posso tornare a fare ciò che so fare meglio: costruire cose nuove”.

Questa riflessione segna il passaggio da una fase pionieristica a una più strutturata e orientata all’espansione controllata.

Toni Schneider alla guida ad interim

Per il momento, il ruolo di CEO sarà ricoperto a titolo temporaneo da Toni Schneider, ex CEO di Automattic e partner di True Ventures, entrambi investitori in Bluesky. Il consiglio dell’azienda ha reso noto che avvierà una ricerca per un CEO permanente, ma Schneider garantirà continuità operativa grazie alla sua esperienza di leadership su scala industriale.

Un periodo critico tra compliance e piattaforma aperta

Negli ultimi mesi, Bluesky ha affrontato diverse sfide operative: dal rapido aumento degli utenti — circa 43 milioni secondo fonti ufficiali —, ai delicati equilibri tra moderazione autonoma e compliance con le leggi statali.

Alcune normative, come quelle in vigore in Mississippi, hanno spinto la piattaforma a bloccare l’accesso completo a certi territori, mentre altri stati hanno imposto nuove verifiche dell’età degli utenti.

Il futuro di Bluesky tra decentralizzazione e consumo responsabile

Schneider ha sottolineato la duplice natura di Bluesky – un social aperto e decentralizzato, ma con la semplicità d’uso richiesta dalle piattaforme moderne – definendola come la “soluzione che l’industria cercava da anni”. La sua esperienza in Automattic, società che ha trasformato un progetto open source in una piattaforma su scala globale, può essere cruciale per costruire un modello sostenibile che preservi l’innovazione senza compromettere la vocazione aperta del progetto.

Dal visionario al manager: una fase evolutiva

La transizione di Graber nel ruolo di Chief Innovation Officer non è una separazione, ma un’evoluzione strategica. La fondatrice rimane all’interno dell’azienda, contribuisce alla ricerca del CEO permanente e aiuta a plasmare le prospettive tecnologiche future.

Il cambio al vertice riflette uno stadio di consolidamento: Bluesky non è più un esperimento, ma una piattaforma matura con esigenze operative, normative e di scala ben definite.

In questa fase, il protocollo AT continua a rappresentare il cuore tecnico dell’ecosistema. In corso di standardizzazione presso l'IETF, è la base su cui convergono interoperabilità, libertà degli utenti e innovazione decentralizzata.

Un nuovo inizio per il social decentralizzato

Il passaggio di consegne in Bluesky rappresenta un momento emblematico: da un’epoca di fondazione impulsiva ad una fase di gestione consapevole e scalabile. La visione di Graber oggi si concentra sull’innovazione e sugli sviluppi futuri, mentre Schneider è chiamato a garantire che l’azienda superi con successo le sfide della crescita. Lo scenario è dunque favorevole a un’evoluzione che rispetti l’identità di Bluesky — decentralizzata, aperta e libera — pur riconoscendo la necessità di operare con rigore e strategia a livello imprenditoriale.

Resta da vedere quale sarà la figura che guiderà il prossimo capitolo permanente: è una partita aperta tra cultura decentralizzata e dimensione manageriale, con i fari puntati sull’equilibrio tra innovazione e sostenibilità.