Whoop, azienda nota per i suoi wearable orientati al benessere e alle prestazioni, espande il suo servizio Whoop Labs con un nuovo panel focalizzato sulle analisi del sangue pensato per la salute delle donne. Disponibile dal prossimo mese, il test analizza 11 biomarcatori chiave, integrandoli con dati su attività, sonno e recupero per restituire un quadro personalizzato di ciclo mestruale, nutrienti e transizione ormonale.

Biomarcatori selezionati: uno sguardo mirato alla salute femminile

Il nuovo pannello include biomarcatori come Anti‑Müllerian Hormone (AMH), progesterone, prolattina, anticorpi TPOAb, ormoni tiroidei liberi T4 e T3, leptina, vitamina B12, folati, magnesio e fosforo.

Questi parametri offrono insight su vari aspetti, come il funzionamento tiroideo, la riserva ovarica, lo stato nutritivo e la resilienza metabolica delle ossa. Quando integrati con dati biometrici continui, possono contribuire a monitorare perimenopausa e variazioni nutrizionali.

Predizione e analisi dei sintomi mestruali

Contestualmente al nuovo test del sangue, Whoop ha introdotto nell’app la funzione Hormonal Symptom Insights and Predictions. Basata sul modello del ciclo mestruale elaborato a partire dai dati precedenti dell’utente, questa funzionalità prevede finestre temporali possibili per il periodo, analizza la durata del ciclo, identifica eventuali irregolarità e delinea pattern individuali dei sintomi.

Sinergia tra biomarcatori e modelli digitali

Whoop dichiara che i risultati dei biomarcatori, combinati con il modello predittivo mestruale, saranno classificati come “ottimali”, “sufficienti” o “fuori range”. Questa stratificazione permette all’utente di comprendere con immediatezza la propria condizione di salute in relazione al ciclo, supportata sia da dati di laboratorio che da indicatori continui.

Contesto e impatto sul segmento femminile

Il lancio segue quello del servizio blood testing inizialmente introdotto da Whoop nel settembre 2025, che aveva visto un’attesa di oltre 350.000 utenti. Secondo TechCrunch, il nuovo target femminile sta diventando il segmento di utilizzo in più rapida crescita per l’azienda: le donne sono aumentate del 150% anno su anno e mostrano un coinvolgimento superiore del 30% con le funzionalità AI di Whoop.

Strategia e trend del mercato femtech

Il lancio di Whoop si inserisce in un panorama dove wearable e servizi digitali stanno orientando la propria offerta verso la salute femminile. Un esempio simile è Oura, che a febbraio 2026 ha introdotto un modello AI specifico per donne, capace di fornire consigli in tutta la gamma riproduttiva, dal ciclo alla menopausa. In questo contesto, Whoop si propone come un player che sviluppa strumenti sia diagnostici sia predittivi, capaci di unire dati biometrici giornalieri a informazioni genetiche e ormonali.

In un ecosistema femtech in rapida evoluzione, l’integrazione di biomarcatori mirati con analisi digitali del ciclo rappresenta una traiettoria innovativa per il monitoraggio personalizzato della salute. Whoop ridefinisce il confine tra fitness tracker e strumento di insight fisiologico avanzato, con un’attenzione crescente alle esigenze femminili.