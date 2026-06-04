Il Board di Supervisione di Meta, organo indipendente, ha sollevato serie preoccupazioni sulla gestione dei ban degli account. Un recente rapporto evidenzia mancanza di trasparenza e chiarezza nelle disattivazioni, con un supporto clienti quasi inesistente per gli appelli. Questa situazione pone Meta sotto accusa per la gestione opaca dei blocchi, criticata per la scarsa trasparenza e supporto.

Le critiche del Board

Il rapporto, frutto di un'indagine su minacce a un giornalista, ha rivelato problemi sistemici di diritti umani e mancanza di coerenza nel sistema di gestione account.

Sebbene alcune disattivazioni permanenti siano state confermate, il Board ha criticato la distinzione poco chiara tra le violazioni che portano al ban.

Carenze nel supporto e Meta Verified

Nonostante l'offerta di supporto via email e chat per gli abbonati a Meta Verified, il Board ha rilevato scarsa assistenza per gli utenti con account disabilitati. Questa lacuna è grave, specialmente per chi è stato erroneamente accusato, subendo perdite di contatti, foto o strumenti di lavoro essenziali.

Testimonianze: accuse infondate

Numerose segnalazioni evidenziano disabilitazioni di account per presunte violazioni delle norme comunitarie, spesso inesistenti (es. abuso minorile), senza documentazione chiara.

Questa mancanza di chiarezza e la difficoltà di ottenere revisione umana hanno spinto alcuni utenti a intraprendere azioni legali contro Meta.

AI e trasparenza: un nodo cruciale

Meta dichiara di usare revisione automatizzata e umana per le norme comunitarie. Tuttavia, il rapporto e le esperienze suggeriscono che un'errata applicazione dell'intelligenza artificiale possa causare ban degli account senza adeguata supervisione umana. Gli utenti chiedono un approccio più trasparente e umano.

Le raccomandazioni del Board

Il Board di Supervisione ha raccomandato a Meta un dashboard accessibile agli utenti per consultare statistiche, violazioni e opzioni di appello. Ha inoltre suggerito di fornire dettagli sul ruolo dell'intelligenza artificiale nelle decisioni di moderazione, per aumentare la trasparenza e l'affidabilità del processo.

Meta ha accolto il rapporto, dichiarando l'intenzione di rivedere le proprie pratiche. Resta da vedere se l'azienda implementerà efficacemente le riforme necessarie per una gestione più equa e trasparente dei ban degli account.