OpenAI ha annunciato un ulteriore rinvio per il cosiddetto “adult mode” di ChatGPT, una funzionalità pensata per offrire agli utenti adulti verificati l’accesso a contenuti maturi. Originariamente previsto per dicembre 2025, il lancio era già stato posticipato al primo trimestre del 2026 e ora è stato nuovamente sospeso, senza una nuova data definita.

Una promessa più volte rimandata

L’intenzione di trattare “gli adulti come adulti” era stata espressa dal CEO Sam Altman già lo scorso ottobre. Tuttavia, l’obiettivo iniziale di attivare la funzione a dicembre 2025 fu subito rinviato al primo trimestre del 2026, a seguito di una direttiva interna di “code red” volta a potenziare l’esperienza principale di ChatGPT.

Ora, OpenAI ha confermato una seconda sospensione. Un portavoce ha comunicato che l’azienda sta “spostando ulteriormente” il lancio per concentrare le risorse su elementi ritenuti più utili alla maggioranza degli utenti, quali una maggiore intelligenza, una personalità più definita e interazioni più proattive. Non è stata fornita alcuna nuova tempistica e la funzionalità rimane in stand-by.

Sfide tecniche e di user experience

Il ritardo evidenzia le significative difficoltà tecniche e strategiche legate allo sviluppo di un sistema di verifica dell’età robusto e rispettoso della privacy. Secondo quanto emerso, OpenAI starebbe lavorando a strumenti predittivi dell’età basati sui dati di utilizzo e sul comportamento degli account, integrati con opzioni di verifica come selfie tramite servizi esterni.

Questi sistemi sono essenziali per garantire che l’accesso sia riservato esclusivamente agli adulti, senza compromettere la sicurezza o l’esperienza degli utenti più sensibili.

Strategia: consolidare prima di espandere

Il rinvio segna una scelta strategica precisa: rafforzare le fondamenta di ChatGPT, considerati elementi più critici per la fidelizzazione degli utenti, l’adozione aziendale e i ricavi a breve termine, piuttosto che proporre estensioni potenzialmente controverse come l’adult mode. OpenAI sembra voler inviare un segnale chiaro: l’innovazione è benvenuta, ma solo dopo aver consolidato l’affidabilità del prodotto.

Reazioni della community e trasparenza

La frustrazione tra gli utenti è evidente, con richieste sempre più insistenti di chiarezza riguardo al futuro della funzionalità.

Molti lamentano un’assenza di comunicazione trasparente: il passaggio da “dicembre” a “Q1 2026” è stato poco comunicato ufficialmente, rimanendo disperso tra interviste e articoli.

Implicazioni e scenari futuri

L’ennesimo posticipo solleva interrogativi sull’equilibrio tra libertà creativa e responsabilità. La promessa di contenuti maturi da parte di ChatGPT rappresentava anche un tentativo di sottrarsi alle limitazioni imposte da concorrenti o regolatori. Ora, la priorità dichiarata è la maturità del sistema, più che l’espansione funzionale. Lasciare in sospeso questa modalità rischia di alienare una nicchia di utenti, come romanzieri o creatori di contenuti maturi, che potrebbe rivolgersi ad alternative meno limitate ma dotate di buone capacità linguistiche.

Restano aperti due nodi fondamentali: quando OpenAI riterrà opportuno riaprire il progetto e come garantirà un’esperienza sicura, affidabile e accettabile sia per la piattaforma che per i regolatori. Finché non verrà fornita una roadmap realistica, l’adult mode rischia di rimanere una promessa sospesa.

Trattare gli adulti come adulti è un principio, ma realizzarlo richiede tempo, nuove infrastrutture di sicurezza e maturità tecnologica. OpenAI ha deciso che questo tempo è necessario, e che tali infrastrutture devono precedere quell’apertura.