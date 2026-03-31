Il fenomeno delle chiamate indesiderate in Italia ha raggiunto dimensioni tali da essere considerato una vera e propria piaga sociale. Secondo i dati recenti, ogni giorno i cittadini sono raggiunti da circa 10 milioni di telefonate tra spam e spoofing , un volume cresciuto del 30% nell'ultimo anno. Oltre al disturbo quotidiano, il problema ha risvolti economici rilevanti: nel triennio 2022-2024, le perdite per i consumatori italiani dovute a truffe telefoniche hanno toccato i 560 milioni di euro. In questo contesto si inserisce Massima Tranquillità, una nuova infrastruttura digitale basata sull'intelligenza artificiale progettata per contrastare il fenomeno in modo strutturale.

Uno scudo automatico basato sull'intelligenza artificiale

A differenza dei sistemi di difesa tradizionali, spesso basati su "blacklist" che diventano rapidamente obsolete a causa della velocità con cui i truffatori cambiano numeri , la piattaforma sviluppata da MaxTech punta sull'analisi predittiva. Il sistema utilizza un motore di IA proprietario che valuta in tempo reale ogni chiamata proveniente da numeri sconosciuti.

L'algoritmo analizza decine di segnali tecnici e comportamentali, come i pattern di chiamata e specifici indicatori di scoring, per determinare l'affidabilità della telefonata prima ancora che l'utente risponda. Se la chiamata è identificata come fraudolenta, il blocco avviene in modo automatico e senza necessità di intervento umano.

Un sistema adattivo per consumatori e aziende

Secondo Andrea Manfredi, CEO e fondatore dell'iniziativa, fino al 90% delle chiamate da numeri sconosciuti può nascondere tentativi di spam o frodi, incluse quelle bancarie. Per questo motivo, la tecnologia di Massima Tranquillità non è limitata a una singola applicazione per smartphone, ma è stata concepita come un'infrastruttura integrabile.