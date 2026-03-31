L'automazione dei magazzini sta vivendo un'accelerazione senza precedenti e FedEx ha delineato una chiara strategia: puntare su partnership strategiche con aziende specializzate in robotica. Questa scelta permette all'azienda di mantenere un ruolo di primo piano in un settore in rapida evoluzione. A differenza di giganti come Amazon, che prediligono lo sviluppo interno di flotte robotiche proprietarie, FedEx ha optato per un approccio collaborativo, affidandosi a esperti esterni per l'ideazione e l'implementazione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia.

Collaborazione chiave: Berkshire Grey e il robot 'Scoop'

Una delle collaborazioni più significative per FedEx è quella con Berkshire Grey, una rinomata società di robotica sotto il controllo di SoftBank. Da questa unione è nato 'Scoop', un innovativo robot specificamente progettato per il bulk unloading, ovvero il carico e scarico massivo di merci. Questo sistema è ideato per svolgere compiti ripetitivi e potenzialmente pericolosi, tradizionalmente affidati al personale umano. Stephanie Cook, direttore della tecnologia avanzata e innovazioni robotiche di FedEx, ha evidenziato come l'automazione del bulk unloading rappresenti una delle sfide più impegnative, sia fisicamente che per la sua imprevedibilità, all'interno dei centri di smistamento dell'azienda.

I vantaggi strategici delle alleanze esterne

O.P. Skaaksrud, vicepresidente per la tecnologia avanzata e innovazione di FedEx, ha illustrato i benefici di questo approccio. Sviluppare internamente soluzioni di robotica, infatti, richiede investimenti ingenti in termini di tempo e risorse. Per questo motivo, la collaborazione con aziende specializzate consente a FedEx di accelerare notevolmente i processi di innovazione e implementazione. Sebbene FedEx abbia già dimostrato capacità di sviluppo tecnologico in-house, come testimoniato dalla creazione di sistemi di sensori quali il FedEx SenseAware, l'azienda riconosce che le competenze necessarie per la robotica avanzata sono distinte e richiedono un'expertise specifica che le partnership possono fornire in modo più efficiente.

Un ecosistema di partnership per l'automazione

L'impegno di FedEx nell'automazione si estende oltre la collaborazione con Berkshire Grey. L'azienda ha stretto accordi con altre realtà innovative, tra cui Dexterity e Nimble, con l'obiettivo di sviluppare magazzini autonomi e robot dotati di un “tocco umano”, capaci di manipolare oggetti con maggiore delicatezza. Parallelamente, FedEx ha esplorato il settore delle consegne autonome, avviando una partnership con Aurora Innovation per i trasporti su lunghe distanze. Anche nel segmento dell'ultimo miglio, la compagnia aveva collaborato con Nuro, sebbene questa specifica alleanza sia stata successivamente sospesa, dimostrando la dinamicità e l'adattabilità della strategia di FedEx nel valutare e ottimizzare le proprie collaborazioni.

Automazione al servizio dell'uomo: sicurezza ed efficienza

Nonostante l'ampio ricorso all'automazione, la strategia di FedEx mantiene un focus primario sulla sicurezza e sulla facilità del lavoro per il personale umano. Stephanie Cook ha sottolineato che la tecnologia deve essere concepita per integrarsi armoniosamente con i lavoratori, migliorando non solo l'efficienza operativa ma anche la sicurezza sul posto di lavoro. In quest'ottica, FedEx adotta un approccio cauto riguardo all'implementazione di umanoidi, riconoscendo che il loro impiego comporta sfide logistiche e operative ancora significative. O.P. Skaaksrud ha evidenziato l'importanza di bilanciare l'“hype” attorno alle nuove tecnologie con una valutazione realistica delle loro effettive capacità e applicazioni pratiche.

FedEx si impegna a selezionare tecnologie che garantiscano un chiaro ritorno sugli investimenti, evitando di inseguire mode passeggere senza una solida analisi del loro impatto strategico e pratico. Questo approccio misurato è fondamentale per assicurare che le innovazioni tecnologiche non siano solo all'avanguardia, ma soprattutto capaci di risolvere problemi aziendali concreti e di contribuire in modo tangibile al successo dell'azienda nel lungo periodo.