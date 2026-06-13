Per chi fatica a prendere sonno, l'abitudine di affidarsi a suoni rilassanti o a contenuti audio è un rito consolidato. Tuttavia, l'utilizzo di auricolari o cuffie tradizionali può rivelarsi scomodo, specialmente per chi dorme di lato, compromettendo il comfort e la qualità del riposo. A questa esigenza risponde il nuovo Peace Duo Under-Pillow Speaker di Jabees, un dispositivo innovativo progettato per trasformare l'esperienza notturna grazie alla sua esclusiva tecnologia a conduzione ossea, offrendo un ascolto privato e confortevole.

La rivoluzione della conduzione ossea

Il cuore dell'innovazione del Peace Duo risiede nella sua capacità di sfruttare la conduzione ossea per la trasmissione del suono. Questa avanzata tecnologia permette alle vibrazioni sonore di attraversare direttamente il cranio, raggiungendo l'orecchio interno e bypassando il timpano. Il risultato è un'esperienza di ascolto estremamente discreta e localizzata, percepibile solo dall'utilizzatore attraverso il cuscino, rendendo il suono quasi impercettibile per chi dorme accanto. Questo garantisce una privacy acustica senza precedenti, ideale per le coppie o per chi desidera non disturbare.

Design, funzionalità e autonomia per un sonno sereno

Il design del Peace Duo è stato pensato per la massima discrezione e comfort.

Estremamente sottile, si posiziona sotto il cuscino in modo quasi impercettibile, eliminando la sensazione di ingombro tipica degli auricolari. Per un relax immediato, il dispositivo include una scheda micro SD pre-caricata con quattro ore di paesaggi sonori rilassanti, tra cui onde del mare e pioggia leggera, perfetti per conciliare il sonno. Per chi desidera maggiore personalizzazione, la connettività Bluetooth integrata consente di collegare facilmente lo smartphone e riprodurre podcast, audiolibri o la propria playlist preferita.

L'autonomia è un altro punto di forza: una singola carica completa garantisce fino a dieci notti di utilizzo, basandosi su sessioni di ascolto di circa un'ora ciascuna.

Questa lunga durata elimina la necessità di ricariche frequenti, rendendo il Peace Duo un compagno affidabile per il riposo. La sua struttura pieghevole e la custodia magnetica in tessuto inclusa ne facilitano il trasporto e lo rendono ideale anche per i viaggi, permettendo di godere di un sonno tranquillo ovunque.

È fondamentale, tuttavia, considerare un aspetto pratico: l'efficacia del dispositivo può variare in base al tipo di cuscino. Sebbene funzioni ottimamente con cuscini in cotone o memory foam più sottili, l'utilizzo con cuscini in memory foam molto spessi potrebbe ridurre la chiarezza del suono. Si consiglia quindi di posizionarlo strategicamente per ottenere la migliore esperienza acustica.

Personalizzazione e valore: un aiuto concreto per il riposo

Oltre alla sua funzionalità, il Peace Duo offre un tocco di personalizzazione. È disponibile in due eleganti colorazioni, Sunrise Yellow e Mist Green, e permette di sostituire le cornici magnetiche per adattarlo al proprio stile o per renderlo un regalo unico. Questa opzione di personalizzazione lo rende un'idea regalo eccellente per studenti, famiglie o chiunque cerchi un supporto extra per migliorare la qualità del proprio riposo.

Con un prezzo di lancio di 59,99 dollari, il Peace Duo si posiziona come un investimento accessibile per un beneficio significativo. Pur non essendo una cura definitiva per l'insonnia, rappresenta un gadget pratico e non invasivo che offre un aiuto concreto per un riposo più sereno.

È un piccolo prezzo da pagare per notti più tranquille e un risveglio più riposato, senza disturbare chi ci sta accanto. Per gli amanti dei suoni rilassanti, degli audiolibri o dei podcast notturni, il Peace Duo è una soluzione da esplorare per un'esperienza di sonno migliorata.