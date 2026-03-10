Google ha potenziato radicalmente il ruolo di Gemini nella suite Workspace, trasformandolo da assistente esterno a collaboratore integrato in Documenti, Fogli, Presentazioni e Drive. Le novità, presentate il 10 marzo 2026, saranno disponibili in beta per gli abbonati Google AI Pro e Ultra, oltre che per i clienti Gemini Alpha aziendali. Il rilascio iniziale avverrà in lingua inglese, con un'estensione progressiva ad altre lingue e regioni. In Drive, l'introduzione delle nuove funzionalità partirà dagli Stati Uniti.

Da prompt a bozze complete: l'esperienza in Docs e Fogli

All'interno di Documenti di Google, la funzione "Help me create" permette agli utenti di descrivere il contenuto desiderato. Gemini, raccogliendo contesto da Gmail, Chat e Drive, è in grado di generare una bozza completa. Successivamente, è possibile affinare sezioni specifiche senza la necessità di ricominciare l'intero processo.

Completano l'offerta due strumenti distinti: "Match writing style", volto a uniformare tono e voce tra diversi autori, e "Match the format", che consente di replicare struttura e stile di un documento esistente, utilizzando informazioni tratte da email o file correlati, come conferme di viaggio o prenotazioni.

Fogli: Gemini diventa partner operativo

In Fogli, Gemini assume un ruolo proattivo. Con un semplice prompt, è possibile generare un foglio preformattato basato su dati estratti da Gmail, Chat e Drive. La funzione "Fill with Gemini" velocizza la compilazione delle tabelle, generando testi, categorizzazioni e riepiloghi, o integrando informazioni in tempo reale dal web. Ad esempio, per tracciare le scadenze universitarie, l'utente imposta le intestazioni e Gemini compila autonomamente le celle.

Slides e Drive: creazione automatica e ricerca intelligente

Nelle Presentazioni, Gemini è in grado di generare una slide completamente editabile che si adatta al tema del deck, attingendo al contesto presente nei file, nelle email o sul web.

L'utente può inoltre richiedere modifiche specifiche, come l'adattamento dei colori o l'adozione di uno stile più minimalista. Google anticipa che presto sarà possibile creare un'intera presentazione a partire da un singolo prompt, come "crea un deck di 5 slide sul mio viaggio a Tokyo".

In Drive, la ricerca si trasforma in un'esperienza conversazionale. Un nuovo pannello "AI Overview" sintetizza i risultati più rilevanti, citando le fonti. "Ask Gemini in Drive" permette invece di porre domande complesse che combinano dati da documenti, email, calendario e web.

Disponibilità, target e contesto d'uso

Tutte queste funzionalità sono in fase di rollout beta a partire dal 10 marzo 2026 e sono destinate inizialmente a clienti che utilizzano la lingua inglese.

I piani di abbonamento richiesti includono Google AI Pro, Ultra e Gemini Alpha per il mondo enterprise.

Trend e strategia dell'integrazione AI in Workspace

L'evoluzione di Gemini, da pannello laterale introdotto nel 2024 a vero copilota integrato, riflette una strategia coerente volta a ridurre l'attrito tra il flusso di lavoro e l'assistente AI. Mentre in passato Gemini generava riepiloghi e suggerimenti, ora produce contenuti direttamente all'interno di documenti, fogli e presentazioni. Questo rappresenta un salto strategico notevole, trasformando Workspace da semplice ambiente di collaborazione e archiviazione a sistema intelligente capace di anticipare esigenze e automatizzare attività.

L'integrazione si inserisce nel più ampio panorama della cosiddetta AI Agentic, dove modelli come Gemini operano direttamente nei workflow degli utenti, concretizzando le potenzialità dell'AI generativa negli ambienti di lavoro quotidiani.

Per i professionisti, Gemini offre la possibilità di superare il blocco della pagina vuota e snellire processi ripetitivi, migliorando l'efficienza e riducendo il tempo impiegato in attività come riepiloghi, creazione di contenuti, organizzazione dati e ricerca.

Dal punto di vista aziendale, il valore è duplice: maggiore efficienza e riduzione del tempo perso. Inoltre, mantenendo le operazioni all'interno della propria suite, si semplificano governance e sicurezza, diminuendo il ricorso a tool esterni. Se il rollout avrà successo, si potrebbe assistere a un cambio di paradigma, con l'AI che diventa parte integrante del software di produttività. L'adozione effettiva dipenderà dalla disponibilità globale e multilingue delle nuove funzioni e dalla capacità dei modelli di comprendere contesti complessi in più lingue.