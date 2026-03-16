Nel 2010, Bill Gates, Melinda French Gates e Warren Buffett hanno lanciato il Giving Pledge, un impegno pubblico volto a incoraggiare i miliardari a donare almeno la metà del proprio patrimonio, sia durante la vita che dopo la morte. Questa iniziativa, nata in un'epoca di rapida creazione di ricchezza tecnologica e crescente consapevolezza delle disuguaglianze sociali, si fonda su un principio di generosità volontaria.

Un impegno morale, non vincolante

Il Giving Pledge si configura come un impegno di natura morale, privo di qualsiasi vincolo legale o meccanismo di verifica.

La firma comporta un impegno pubblico attraverso una lettera, ma non sono previsti controlli o sanzioni per chi non dovesse mantenere le promesse. Come specificato dal sito stesso, si tratta di «un impegno morale, non un contratto legale».

Crescita delle adesioni, incertezza sull'impatto

Nel 2025, il Giving Pledge contava oltre 250 firmatari da circa 30 nazioni. Negli Stati Uniti, i firmatari rappresentavano una quota esigua, stimata tra il 12% e il 14%, del totale dei miliardari americani, evidenziando una diffusione limitata rispetto alla platea globale.

Risultati concreti e crescita della ricchezza

A 15 anni dal lancio, solo una coppia, John e Laura Arnold, ha effettivamente donato metà del proprio patrimonio.

Tra i 22 firmatari deceduti, solo 8 hanno formalmente adempiuto all'impegno. Il filantropo Charles Feeney, esempio di generosità con la sua filosofia del “giving while living”, ha donato quasi interamente la sua fortuna, incarnando un ideale di concretezza. Nel frattempo, la ricchezza dei firmatari originari ancora in vita è cresciuta significativamente: uno studio del 2025 ha calcolato un aumento collettivo del 166% dal 2010 per i 32 firmatari iniziali.

Critiche crescenti sull'efficacia

Le critiche all'iniziativa provengono sia dai firmatari stessi che da analisti. Melinda French Gates ha definito l'iniziativa “bene intenzionata” ma insufficiente, affermando che non è stato donato abbastanza.

Altri, come Scott Bessent, hanno descritto il pledge come “molto amorfo”, suggerendo che alcune adesioni potrebbero essere motivate da ragioni reputazionali piuttosto che da un reale intento filantropico. L'InstituteforPolicyStudies ha criticato il Giving Pledge come “non mantenuto, irrealizzabile e non la nostra strada verso un futuro più giusto”, sottolineando i ritardi nelle erogazioni e l'uso di strumenti fiscali che posticipano l'impatto effettivo.

Una comunità senza obblighi

Un portavoce del Giving Pledge ha difeso l'iniziativa, evidenziandone il ruolo nel creare una comunità globale di filantropi che condividono esperienze e buone pratiche. Tuttavia, l'assenza di meccanismi di monitoraggio o responsabilità formali limita la sua capacità di trasformarsi da simbolo a motore di cambiamento concreto.

Filantropia e sistema fiscale: strumento o alibi?

Alcuni critici sostengono che il Giving Pledge rischi di legittimare politiche pubbliche redistributive, anziché sostituirle. Le detrazioni fiscali legate alla filantropia privata offrono ai super-ricchi un maggiore controllo e visibilità, senza incidere in modo sostanziale sulle disuguaglianze strutturali. Come affermato da Chuck Collins, «la filantropia non è un sostituto di un sistema fiscale equo».

Il Giving Pledge solleva un paradosso: un'iniziativa nata per promuovere la redistribuzione volontaria e visibile rischia di rimanere un esercizio simbolico, privo di misurazione e obblighi. L'eredità del Giving Pledge è ambivalente: ha contribuito a diffondere il concetto di filantropia tra i più facoltosi, ma la sua efficacia nel trasformare la redistribuzione della ricchezza rimane oggetto di dibattito. La vera sfida consiste nel misurare l'efficacia di questa nuova norma di generosità, al di là della sua mera visibilità.