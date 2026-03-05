Google ha raggiunto un accordo con Epic Games che comporta una significativa riduzione delle commissioni applicate agli sviluppatori sul Play Store. La commissione standard per le transazioni tramite il Play Store scende dal 30% al 20%. È previsto inoltre un ulteriore 5% opzionale per gli sviluppatori che scelgono di utilizzare il sistema di fatturazione di Google.

Nuove condizioni per gli sviluppatori

L’accordo introduce il programma “Registered App Stores”, che consente agli store alternativi di operare su dispositivi Android con condizioni più favorevoli.

Gli sviluppatori che aderiscono a questo programma potranno offrire le proprie applicazioni attraverso store diversi dal Play Store, beneficiando di una maggiore flessibilità e di costi ridotti.

Questa iniziativa segna un cambiamento importante nelle politiche di Google, che fino ad ora aveva mantenuto una posizione più restrittiva nei confronti degli store alternativi e delle modalità di distribuzione delle app su Android. L’accordo con Epic Games giunge al termine di una lunga disputa legale tra le due aziende, incentrata sul tema della concorrenza e delle commissioni applicate agli sviluppatori.

Implicazioni per il mercato delle app

La riduzione delle commissioni e l’introduzione del programma “Registered App Stores” potrebbero avere un impatto significativo sull’ecosistema Android, favorendo una maggiore concorrenza e offrendo nuove opportunità agli sviluppatori.

Resta da valutare come queste novità verranno implementate e quali saranno le reazioni degli altri attori del settore.

L’accordo rappresenta un passo avanti verso una maggiore apertura del mercato delle app su Android, con potenziali benefici sia per gli sviluppatori che per gli utenti finali.