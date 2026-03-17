Nel panorama in continua evoluzione del design digitale, Gamma ha introdotto Gamma Imagine, un innovativo strumento basato sull'intelligenza artificiale per la generazione di immagini. Questa novità consente agli utenti di creare contenuti visivi personalizzati attraverso semplici prompt testuali. I nuovi strumenti si posizionano in un mercato competitivo dominato da attori consolidati come Canva e Adobe, offrendo una soluzione mirata a knowledge worker e professionisti aziendali che necessitano di risorse grafiche di alta qualità senza possedere competenze specifiche nel design.

Gamma Imagine: un nuovo orizzonte per il design

La piattaforma Gamma sfrutta la sua infrastruttura esistente per mettere a disposizione oltre 100 template, potenziando le capacità creative degli utenti grazie all'integrazione di strumenti avanzati. È ora possibile generare grafici interattivi, materiali di marketing, infografiche e molto altro, avvalendosi di strumenti AI supportati da tecnologie all'avanguardia come ChatGPT e Claude. Grant Lee, CEO di Gamma, ha evidenziato come questo prodotto rappresenti un significativo passo avanti nell'evoluzione delle presentazioni professionali, superando i limiti dei formati tradizionali come quelli proposti da Microsoft PowerPoint.

Il ruolo strategico della tecnologia AI

Per competere efficacemente con aziende affermate quali Adobe e Figma, Gamma integra una serie di strumenti AI che vanno oltre la semplice generazione di immagini. La piattaforma sta ampliando le sue funzionalità per supportare attività complesse, includendo automazioni e flussi di lavoro integrati, grazie anche a collaborazioni strategiche con entità come Atlassian, Zapier e Superhuman Go. Questa combinazione di funzionalità rende Gamma una soluzione versatile e completa per i professionisti che operano in ambiti creativi e strategici.

Crescita e impatto sul mercato

A distanza di appena un anno dal suo round di finanziamento di Serie B, che ha raccolto 68 milioni di dollari, Gamma ha quasi raddoppiato la propria base utenti, passando da 70 a quasi 100 milioni.

Questo dato testimonia una crescita esponenziale e l'impatto significativo che la piattaforma sta esercitando nel settore del design. L'approccio collaborativo adottato da Gamma, che coniuga innovazione, accessibilità e interattività, sta ridefinendo gli standard per gli strumenti di design visivo.

Alternative emergenti: il caso di Presenti.ai

In questo contesto di mercato dinamico, emerge Presenti.ai, una piattaforma che si propone come un'interessante alternativa a Gamma. Interamente basata sul cloud, Presenti.ai offre funzioni avanzate per la creazione di presentazioni tramite intelligenza artificiale, facilitando e velocizzando la trasformazione di vari contenuti in slide professionali. Funzionalità come "Prompt-to-Presentation" e la capacità di importare documenti, integrandoli con layout automatizzati, posizionano Presenti.ai come un'opzione valida, moderna e flessibile per chi cerca soluzioni innovative rispetto agli strumenti tradizionali.

Sia Gamma Imagine che Presenti.ai dimostrano come l'intelligenza artificiale stia rivoluzionando il modo in cui i contenuti visivi e le presentazioni vengono ideati, gestiti e condivisi. Con un'attenzione crescente all'accessibilità e all'integrazione di tecnologie all'avanguardia, entrambi questi strumenti inaugurano una nuova era della comunicazione visiva, ridefinendo gli standard per i professionisti che mirano a ottimizzare la propria produttività senza compromettere la qualità.