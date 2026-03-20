Il CEO di Pinterest, Bill Ready, ha lanciato un appello ai governi per vietare l'accesso ai social media agli utenti sotto i 16 anni. Ready ha definito la situazione attuale come “il più grande esperimento sociale della storia”, sottolineando come l'accesso non filtrato alle piattaforme digitali causi un aumento significativo di depressione, ansia e problemi di concentrazione tra i giovani.

Critiche al settore tech e l'esempio australiano

Ready ha criticato le aziende tecnologiche per la loro “insufficiente lungimiranza” riguardo alle conseguenze sui minori.

Ha elogiato l'Australia per aver già implementato un divieto simile per gli under 16, suggerendo che altri governi dovrebbero seguirne l'esempio se le aziende non daranno priorità alla sicurezza dei giovani. Il CEO ha inoltre tracciato un paragone incisivo, assimilando i dirigenti tech che non agiscono per proteggere i minori ai capi delle compagnie del tabacco del XX secolo, costretti a cambiare solo dopo forti pressioni.

Il modello Pinterest e le iniziative globali

A riprova della sua tesi, Ready ha evidenziato il successo di Pinterest tra la Generazione Z, anche dopo aver disattivato alcune funzionalità social per gli utenti sotto i 16 anni, dimostrando che la tutela dei più giovani è possibile senza compromettere l'adozione.

L'appello di Ready si inserisce in un contesto globale di crescente attenzione. Diversi paesi stanno già adottando o valutando misure simili: Francia (divieto under 15), Spagna (proibizione under 16), Germania (sostiene proibizione), e vari Stati USA (esaminano restrizioni). Anche Malaysia, Indonesia e Regno Unito valutano divieti o limiti.

Dibattito su sicurezza e libertà digitale

Le iniziative in corso evidenziano una crescente preoccupazione per i rischi digitali che affrontano i giovani. Il dibattito è acceso tra chi propende per una visione preventiva, come il divieto di accesso, e chi cerca soluzioni più moderate, quali limiti temporali o sistemi di verifica dell'età. La discussione globale mira a trovare un equilibrio tra la sicurezza dei giovani e la libertà digitale, con l'intervento di Bill Ready che aggiunge un'importante voce al confronto tra responsabilità aziendale e intervento pubblico.