“The Mall”, la nuova app lanciata il 1° giugno 2026, si propone di rivoluzionare lo shopping online ricreando il concetto di centro commerciale in formato digitale. L’applicazione permette agli utenti di costruire un mall virtuale personalizzato, aggregando i propri brand preferiti e monitorando in tempo reale vendite, disponibilità e nuove uscite, tutto all’interno di un unico feed. Questa soluzione mira a offrire un’esperienza d’acquisto snella e integrata, ispirandosi a piattaforme come Spotify o Goodreads, ma applicata al mondo dell’e-commerce.

Le origini e l'ispirazione

Fondata nell’ottobre 2025 da Shreya Halder, CEO con formazione in informatica a Stanford, ed Eliana Konsker, COO con esperienza nel settore del lusso, The Mall nasce dall’osservazione del ritorno dei giovani ai centri commerciali fisici. L’obiettivo è ricreare e centralizzare l’esperienza di shopping online, rendendola più efficiente e coerente con le abitudini dei consumatori moderni.

Funzionalità per i consumatori

The Mall opera attraverso lo scraping dei siti retail, importando cataloghi completi e monitorando costantemente prezzi, disponibilità, promozioni e nuove collezioni. Gli utenti ricevono notifiche push per restock o saldi sui prodotti di loro interesse. Il database dell’app include oltre 10.000 marchi, con la possibilità di aggiungerne altri semplicemente inserendo l’account Instagram o TikTok del brand, da cui l’app deduce il sito da monitorare.

Nel backend, modelli di linguaggio avanzati (LLM) personalizzati etichettano i dati, consentendo ricerche dettagliate e precise. L’acquisto finale avviene tramite un browser interno che reindirizza direttamente al sito e-commerce del brand. Non esiste un modello di affiliazione economica: The Mall si configura come un puro strumento di scoperta, non una piattaforma di monetizzazione tramite commissioni.

Scoperta sociale e alternative di prodotto

Gli utenti hanno la facoltà di rendere pubbliche o private le proprie “collezioni” di brand, aprendo scenari di scoperta sociale attraverso amici o influencer. L’app offre anche la possibilità di trovare alternative simili a un prodotto, mostrando varianti con prezzi diversi da altri marchi, per favorire decisioni d’acquisto più informate.

Modello di business e offerta B2B

The Mall è gratuita per i consumatori. La monetizzazione è prevista attraverso un tool B2B destinato ai brand, che offre analisi su clic, assortimenti stagionali e tendenze aggregate, basate su dati anonimi. Ulteriori canali di guadagno includono inserzioni sponsorizzate e possibili abbonamenti mensili. Il lancio di questo prodotto B2B è atteso per l’estate 2026.

Attualmente, l’app è in fase di early beta con circa 4.500 tester e viene distribuita su invito, senza un limite fisso di inviti per utente. È scaricabile gratuitamente su App Store e l’obiettivo è renderla disponibile per tutti entro la fine dell’estate.

La visione e il futuro del retail

The Mall risponde alla crescente necessità di trasformare l’esperienza di shopping online da frammentata a centralizzata e intelligente.

Si posiziona come un’infrastruttura digitale che supporta sia i consumatori che i retailer nella comprensione del mercato in tempo reale. Sfruttando intelligenza artificiale e scraping, colma i vuoti informativi, migliorando la reattività dei brand e la capacità dei consumatori di seguire le novità. L’opzione delle collezioni pubbliche introduce una componente sociale e virale, allineata al community-driven shopping. Il tool B2B fornisce insight aggregati cruciali per decisioni di merchandising e pricing. Non è solo un’app, ma un prototipo di futuro infrastrutturale del retail, ridefinendo la vetrina digitale attraverso dati, automazione e scoperta personalizzata.