inDrive ha annunciato l’acquisizione di Krave Mart, startup pachistana specializzata nel quick-commerce. L’operazione segna un passo fondamentale nell’espansione di inDrive nel settore del grocery delivery in Pakistan e nella sua strategia di trasformazione in una super-app. L’approvazione definitiva è giunta l’11 marzo 2026 dalla Competition Commission of Pakistan, a seguito dell’accordo preliminare siglato lo scorso anno e delle successive verifiche regolatorie. I dettagli finanziari dell’acquisizione non sono stati divulgati da inDrive.

Strategia di espansione verso il modello super-app

Il Gruppo inDrive, già noto per il suo innovativo sistema di prezzi dinamici basato sulla domanda e l’offerta tra passeggeri e autisti, sta ampliando significativamente il proprio raggio d’azione. L’integrazione di servizi ad alta frequenza come le consegne di generi alimentari risponde alla visione di diventare una piattaforma multifunzionale. Dopo un primo lancio in Kazakistan nel settembre 2025, inDrive ha consolidato la sua presenza in Pakistan fin da gennaio 2026, inizialmente attraverso una partnership strategica e un investimento mirato in Krave Mart, nell’ambito del proprio braccio venture attivo dal novembre 2023.

Il modello super-app si basa sulla creazione di servizi interconnessi: il grocery delivery, in particolare, è progettato per aumentare la frequenza di utilizzo dell’applicazione e generare nuove opportunità di ricavo, sia attraverso le commissioni sulle consegne sia tramite la pubblicità.

Questo approccio mira a diversificare le fonti di guadagno, riducendo la dipendenza dal core business delle corse e rafforzando al contempo l’engagement degli utenti.

Dalla partnership all’integrazione totale

Krave Mart, fondata nel 2021, opera attivamente nelle città pakistane di Karachi, Rawalpindi e Lahore. La startup gestisce una rete di dark store, strutture logistiche dedicate, che consentono di effettuare consegne in tempi rapidi, mediamente entro i 30 minuti. Prima dell’acquisizione formale, inDrive aveva già manifestato il proprio interesse investendo nella startup nel dicembre 2024 e procedendo all’integrazione dei suoi servizi sotto il marchio inDrive.Groceries a partire da gennaio 2026.

Il passaggio di controllo è stato formalizzato tramite l’esercizio di una call option da parte di Suol Innovations, una controllata di inDrive Holdings. Questa mossa ha portato all’acquisizione della maggioranza di KRRAVE Technologies Pte. Ltd., la holding di Krave Mart, da parte di diversi soci. La Competition Commission of Pakistan ha esaminato l’operazione, concludendo che si tratta di una concentrazione di tipo conglomerale senza effetti negativi sulla concorrenza, autorizzando quindi l’operazione.

Scenario competitivo nel mercato pakistano

Il mercato del grocery delivery in Pakistan è attualmente caratterizzato dalla forte presenza di Foodpanda, parte del gruppo Delivery Hero, che opera nel paese da oltre un decennio.

Il settore del quick-commerce richiede significativi investimenti e un arco temporale considerevole per raggiungere la piena redditività. Tuttavia, inDrive intende sfruttare la sua estesa base utenti e la sua presenza capillare, che copre oltre 1.000 città in 48 mercati a livello globale, per ottenere un vantaggio competitivo.

In Pakistan, inDrive si è affermata come una delle piattaforme leader nel settore della mobilità, registrando una crescita notevole. Nel 2025, i volumi delle corse sono aumentati del 40% rispetto all’anno precedente, mentre il servizio di consegna merci ha visto una crescita del 67% nel primo semestre, un risultato attribuibile sia alla sua rete logistica sia alla strategia di integrazione super-app.

Implicazioni strategiche e prospettive future

L’acquisizione di Krave Mart rappresenta un passo concreto e decisivo verso la piena realizzazione del modello super-app in Pakistan. Questa trasformazione strategica mira a integrare in un’unica piattaforma servizi di mobilità, consegne, pubblicità e, in prospettiva futura, anche servizi finanziari. Consolidando diverse offerte all’interno dello stesso ecosistema digitale, inDrive punta a massimizzare il valore generato per ciascun utente e a ottimizzare i costi legati all’acquisizione di nuovi clienti.

La sfida, tuttavia, rimane complessa. Il settore del quick-commerce impone la necessità di un’infrastruttura logistica estremamente efficiente e opera con margini di profitto ridotti.

La concorrenza locale, inoltre, si mantiene agguerrita. Sarà quindi fondamentale per inDrive trovare il giusto equilibrio tra la velocità di esecuzione e la sostenibilità operativa a lungo termine.

Con l’autorizzazione ottenuta l’11 marzo 2026 dalla Competition Commission of Pakistan, inDrive è ora nelle condizioni di consolidare Krave Mart all’interno del proprio ecosistema. L’azienda si prepara a un ulteriore ampliamento dei servizi in città strategiche come Lahore e Islamabad, confermando il proprio forte impegno nel promettente mercato emergente pakistano.