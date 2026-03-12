Zendesk ha annunciato l’acquisizione della startup Forethought, specializzata in tecnologie di AI agentica per il customer service. L’operazione, prevista entro fine marzo, conferma la strategia di Zendesk di consolidare la propria offerta con capacità avanzate di automazione intelligente, inclusi agenti autonomi, migliorie continue e automazione vocale. Questa mossa accelera la roadmap del gruppo, preparando il terreno per un’esperienza di supporto profondamente trasformata.

L’acquisizione: tempistiche, fondi e obiettivi

Zendesk e Forethought hanno stipulato un accordo vincolante l’11 marzo 2026, con l’obiettivo di perfezionarlo entro fine mese.

Forethought, startup nata nel 2018 e vincitrice del TechCrunch Battlefield, aveva già ottenuto clienti di rilievo e gestiva oltre un miliardo di interazioni mensili nel 2025. La startup aveva raccolto circa 115 milioni di dollari da investitori quali NEA, Fortune Ventures, Village Global e Sound Ventures, tra gli altri.

Una piattaforma per l’AI agentica e self‑improving

Zendesk intende integrare le tecnologie Forethought nella propria Resolution Platform per potenziare l’offerta di AI agentica: agenti specializzati per use case B2B, B2C, B2E, modelli self‑improving tramite il Resolution Learning Loop, esecuzione autonoma di workflow complessi e automazione nativa per i canali vocali. Queste innovazioni rappresentano una naturale evoluzione verso sistemi che non solo assistono, ma apprendono e agiscono in modo proattivo.

Impatto sull’esperienza e resa operativa

Zendesk afferma che i suoi AI agent risolvono già più dell’80% delle interazioni end‑to‑end, grazie a un mix tra automazione e intervento umano. Con l’integrazione di Forethought sarà possibile automatizzare ancora flussi multi-step e aumentare l’autonomia dell’agente virtuale, includendo anche sistemi legacy privi di API.

Strategia e visione condivisa

Secondo Tom Eggemeier, CEO di Zendesk, “l’era della semplice gestione delle conversazioni è finita”: la visione è un servizio agentico, dove la risoluzione è identità e la fedeltà del cliente è il traguardo. Per Sami Ghoche, CEO di Forethought, unirsi a Zendesk accelera la mission di trasformazione dell’esperienza cliente, estendendo innovazione e scala globale.

Contesto strategico e prospettive

Questa acquisizione fa leva su un cambiamento strutturale del customer service: entro il 2026, Zendesk prevede che le interazioni supporto gestite da AI supereranno quelle umane. La prospettiva è passare da sistemi passivi a sistemi di attivazione intelligente, dove ogni interazione alimenta l’ottimizzazione continua dell’agente.

Inoltre, l’inclusione del voice in questa architettura self‑improving rappresenta un salto di qualità: le AI vocali saranno in grado di comprendere contesti complessi, gestire conversazioni dinamiche e trasferire senza soluzione di continuità al supporto umano con tutto il contesto.

In sintesi, l’acquisizione di Forethought da parte di Zendesk non è solo un passo operativo, ma una dichiarazione di intenti: puntare a un servizio clienti completamente autonomo, adattivo e intelligente.

L’integrazione delle piattaforme e dei modelli sarà decisiva per certificare la scalabilità e l’efficacia pratica di questa visione a livello enterprise.

In futuro, monitorare l’evoluzione della risoluzione autonoma, il tasso di adozione e le performance operative sarà essenziale per verificare se il modello self‑improving manterrà la promessa di una customer experience evoluta capace di trasformare il rapporto azienda‑utente in relazione automatica e proattiva.