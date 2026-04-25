Mentre Apple si impegna a mantenere la sua competitività nel campo dell'intelligenza artificiale e a gestire le incertezze legate a dazi e catene di approvvigionamento, l'azienda si prepara a un significativo cambiamento sotto la guida di John Ternus. Annunciato come futuro CEO, Ternus succederà a Tim Cook, il quale ha trasformato Apple in una potenza globale da 4 trilioni di dollari, espandendo il suo business dei servizi e supervisionando anni di grande profitto nella storia della tecnologia.

Ternus, un dirigente con una lunga esperienza nell'hardware, porta con sé un set di competenze differente.

Ha dedicato la sua carriera alla costruzione dei dispositivi Apple, piuttosto che alla gestione complessiva dell'azienda. Entrato in Apple nel 2001, ha scalato le gerarchie dell'ingegneria hardware, contribuendo a prodotti di successo come gli AirPods, l'Apple Watch e il Vision Pro. La sua nomina segnala un rinnovato focus sull'hardware in un momento in cui Apple è chiamata a definire la sua prossima era.

Il rinnovato focus sull'hardware e l'intelligenza artificiale

Invece di competere direttamente con le aziende che sviluppano i più grandi modelli di intelligenza artificiale, Ternus potrebbe orientare Apple a concentrarsi sui dispositivi potenziati dall'AI stessi, che siano indossabili, portatili o per la casa.

Circolano già molte speculazioni sui prossimi lanci di Apple, tra cui occhiali smart, un ciondolo indossabile con fotocamera integrata e persino AirPods con funzionalità AI. L'idea è che tutti questi prodotti si connettano all'iPhone, con Siri che giocherà un ruolo centrale.

Si prevede inoltre che Ternus darà impulso a prodotti rimasti in sospeso. Gli iPhone pieghevoli ne sono l'esempio più evidente. Se ne parla da anni e, mentre i concorrenti hanno già fatto passi avanti, Apple ha adottato un approccio più lento, attendendo che la tecnologia soddisfacesse i suoi standard. Le indiscrezioni suggeriscono un arrivo a settembre, il che significa che Ternus supervisionerà il lancio.

Innovazione nella robotica e sfide globali

Apple avrebbe anche esplorato il campo della robotica, in particolare per l'ambiente domestico. Un concetto include un dispositivo da tavolo con un braccio robotico collegato a un display, essenzialmente un assistente smart capace di muoversi e girarsi verso l'utente. Questo si allinea all'interesse di lunga data di Ternus per la robotica; ai tempi del college, infatti, sviluppò un dispositivo che permetteva a persone tetraplegiche di controllare un braccio meccanico per l'alimentazione tramite movimenti della testa. Esistono anche idee per robot mobili che potrebbero seguire l'utente, gestire semplici compiti o fungere da schermo FaceTime mobile. Alcune voci menzionano persino esperimenti con robot umanoidi, sebbene questi siano probabilmente lontani anni luce dalla realizzazione.

Sebbene nessuna di queste innovazioni sia garantita, esse offrono un'idea chiara della direzione che il pensiero di Apple potrebbe prendere. Tuttavia, le continue carenze di chip di memoria, le politiche tariffarie mutevoli e la dipendenza dell'azienda dalla produzione cinese potrebbero creare un periodo impegnativo. Circa l'80% degli iPhone era prodotto in Cina prima dei dazi. L'azienda ha recentemente virato verso l'India, producendo circa il 25% dei suoi iPhone nel paese lo scorso anno, una mossa strategica che potrebbe estendersi sotto la guida di Ternus per diversificare la catena di approvvigionamento.

La transizione a una leadership focalizzata sull'hardware e sull'innovazione guidata dall'AI rappresenta un passaggio audace per Apple.

Mentre Ternus si prepara a guidare l'azienda in questo nuovo capitolo, gli occhi sono puntati sulle sue future mosse e sull'impatto che avranno nel panorama tecnologico globale. La sua esperienza e la sua visione potrebbero ridefinire il modo in cui concepiamo i dispositivi intelligenti e interconnessi, consolidando la posizione di Apple non solo nel design, ma anche nell'innovazione strategica.