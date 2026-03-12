Al Game Developers Conference (GDC) 2026, Google ha presentato una serie di novità strategiche volte a trasformare il Play Store in un vero e proprio hub gaming multipiattaforma. A partire dai prossimi mesi, la piattaforma accoglierà titoli a pagamento e indie per PC, offrirà la possibilità di provarli tramite i game trials, introdurrà la formula “buy once, play anywhere”, una sezione dedicata ai giochi per PC e funzionalità social come i community posts. L’obiettivo è chiaro: ampliare l’attrattiva e la fruibilità dei giochi su mobile e desktop.

Espansione del catalogo e sincronizzazione progressi

Il Google Play Store si arricchirà nei prossimi mesi con giochi indipendenti e titoli a pagamento attesi, tra cui Moonlight Peaks, Sledding Game, 9 Kings, Potion Craft e Low‑Budget Repairs. Questi saranno disponibili sia su mobile che su PC tramite Google Play Games, con profilo giocatore e progressi sincronizzati tra i diversi dispositivi, garantendo una fruizione fluida e continua.

Game trials: provare prima di acquistare

Per supportare gli utenti nella decisione d’acquisto, Google introduce i “game trials”. Sarà possibile giocare gratuitamente per un periodo di prova su alcuni titoli a pagamento; in caso di acquisto, si potrà proseguire l’esperienza di gioco da dove si era interrotta.

Questa funzionalità debutterà presto su mobile e successivamente anche su PC. La novità mira a ridurre il rischio di acquisti insoddisfacenti, incrementando la fiducia degli utenti e il potenziale engagement.

“Buy once, play anywhere”: un acquisto per due piattaforme

La nuova formula “buy once, play anywhere” consente di acquistare un titolo una sola volta e ottenere immediatamente le versioni per mobile e PC. I primi titoli coinvolti in questa iniziativa includono la serie Reigns, OTTTD e Dungeon Clawler. Si tratta di una strategia che mira a migliorare il valore percepito dell’acquisto, potenziando l’accessibilità cross-platform.

Sezione PC dedicata e wishlist

Google Play aggiunge una sezione dedicata ai giochi per PC all’interno della scheda Games del Play Store.

Qui gli utenti potranno scoprire titoli ottimizzati per Windows, aggiungerli a una wishlist e ricevere notifiche quando questi titoli saranno in saldo. Questa soluzione consolida il Play Store come punto di riferimento anche per il gaming su PC.

Community posts: il Play Store diventa social

Con i community posts, gli utenti potranno porre domande e fornire risposte direttamente all’interno del Play Store, evitando la necessità di rivolgersi a forum esterni come Reddit. Attualmente disponibile in inglese per giochi popolari, la funzione verrà estesa ad altri titoli e lingue. Questa mossa è orientata a rafforzare il senso di community e a favorire l’interazione tra i giocatori.

Sidekick AI: assistenza in tempo reale

Infine, Google estende il supporto per Play Games Sidekick, un overlay in-game che offre assistenza in tempo reale, alimentato da Gemini Live, già annunciato lo scorso anno. Anche questo strumento sarà disponibile per alcuni giochi a pagamento, arricchendo l’esperienza utente con consigli e supporto contestuale.

Queste novità si inseriscono nell’architettura inaugurata sei mesi fa con la nuova scheda Games del Play Store, che aveva centralizzato statistiche, achievement, ricompense, community e funzioni AI come la Guided Search. Ora, con i game trials, la sezione PC, i community posts e il modello “buy once, play anywhere”, Google punta a ridefinire il Play Store come una piattaforma di gioco omnicanale, in grado di competere con store come Steam o Epic.

In sintesi, Google Play evolve da semplice store a un hub gaming completo: offre fruizione integrata su mobile e PC, la possibilità di provare prima di acquistare, un modello di acquisto ibrido, una sezione PC dedicata, strumenti social e AI contestuale. Una strategia che mira a trattenere i giocatori esistenti, attrarre sviluppatori indie e ridefinire il ruolo del Play Store nel mercato gaming.