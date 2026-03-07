La strategia legale di Nintendo si allinea alla sentenza della Corte Suprema statunitense del 20 febbraio 2026, che ha dichiarato illegittimi i dazi imposti dal presidente Trump ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). In risposta, il 6 marzo 2026, Nintendo of America ha depositato una denuncia presso la United States Court of International Trade, richiedendo un «prompt refund, with interest» sui dazi già corrisposti, asserendo di essere stata «substantially harmed» da tali misure.

Il ricorso giudiziario, articolato in 14 pagine, si basa su solidi fondamenti legislativi.

Nintendo agisce come importer of record, conferendole il diritto di richiedere la restituzione. La difesa cita precedenti dichiarazioni governative, secondo cui eventuali dazi ritenuti illegali dovrebbero essere rimborsati integralmente, comprensivi di interessi. L’azienda sottolinea inoltre che i dazi hanno avuto impatti concreti sulla sua attività, tra cui il rinvio dei preordini del Nintendo Switch 2 e l’aumento dei prezzi degli accessori.

Un precedente consolidato da numerose imprese

L’azione legale intrapresa da Nintendo si inserisce in un quadro più ampio: oltre 1.000 aziende hanno già avviato cause simili per ottenere la restituzione dei pagamenti. Casi analoghi coinvolgono realtà quali FedEx, L’Oréal, CVS Health, e persino 24 Stati che contestano i successivi dazi al 15% imposti ai sensi della Trade Act del 1974.

Il piano operativo del CBP e le tempistiche per i rimborsi

Il governo federale, attraverso l’U.S. Customs and Border Protection (CBP), ha annunciato un piano per implementare, entro 45 giorni, un sistema automatizzato destinato a gestire le richieste di rimborso. Gli importatori dovranno presentare una semplice dichiarazione tramite la piattaforma ACE, attestante il pagamento dei dazi. Superata questa verifica, verrà erogato il rimborso, comprensivo di interessi.

Il CBP ha specificato che un approccio manuale per la gestione dei rimborsi richiederebbe oltre 4 milioni di ore di lavoro, rendendo indispensabile una soluzione digitale scalabile. Il piano prevede un unico pagamento per ciascun importatore, indipendentemente dal numero di spedizioni registrate.

Dimensioni economiche e impatto sul tessuto imprenditoriale

Secondo i dati più recenti, il CBP ha raccolto circa 166 miliardi di dollari in dazi, coinvolgendo approssimativamente 330.000 importatori. L’ingente volume dei pagamenti rende necessario un coordinamento efficace tra tribunale e amministrazione doganale per prevenire disordini finanziari e amministrativi. Il giudice Richard Eaton sta utilizzando la causa Atmus Filtration Inc. come caso pilota per definire il framework di restituzione generalizzato.

Scenari e significati strategici

L’iniziativa di Nintendo assume anche una valenza strategica: agire in una fase legislativa chiara e priva di incertezze permette di consolidare un precedente favorevole, a beneficio anche di altri importatori.

Dal punto di vista finanziario, ottenere un rimborso completo, inclusi gli interessi, rappresenta un vantaggio tangibile, specialmente in un momento cruciale come il lancio di nuovo hardware.

Inoltre, l’impatto simbolico – dimostrare che anche i giganti del settore videoludico possono contestare decisioni politiche governative – rafforza il valore della causa. Il coordinamento con altri operatori economici contribuisce ad amplificare la pressione politica e a favorire una soluzione più rapida e automatizzata.

Tuttavia, l’amministrazione ha reagito prontamente: il giorno stesso della denuncia, il CBP ha evidenziato che il sistema non era ancora pronto per erogare i rimborsi, indicando la necessità di 45 giorni prima di avviare il processo.

Questo spiega perché Nintendo, pur disponendo di un caso giudiziario solido, non abbia potuto ottenere benefici immediati.

La divergenza tra potere esecutivo e giudiziario emerge chiaramente anche nel contesto più ampio dei dazi. L’applicazione dei dazi IEEPA è stata definita un abuso di potere presidenziale, e l’azione congiunta di imprese e Stati sottolinea la volontà di riaffermare la prerogativa del Congresso in materia tributaria.

In sintesi, l’iniziativa di Nintendo costituisce un tassello rilevante nella battaglia giuridica ed economica contro i dazi Trump: legalmente fondata, supportata da evidenze finanziarie e resa efficace da un contesto istituzionale propizio. Aumenta la pressione sull’amministrazione per attivare un sistema di rimborso efficiente, a beneficio di migliaia di imprese colpite.