Cem e Kismet erano sposati e aspettavano un figlio: è quando emergerà nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Cem conosce molto bene Kismet perché era suo marito. I due erano felici, ma la tragica perdita del bambino li ha separati irrimediabilmente.

Il traffico illegale di Cem in cui sono cadute Bahar e Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto Bahar e Ceyda rischieranno dei guai con la giustizia. Cem, il loro nuovo datore di lavoro, infatti, si rivelerà un truffatore e Bersan la complice che ha spinto le amiche a lavorare per lui.

Ceyda e Bahar saranno fermate dalla polizia e rischieranno di essere incriminate per spaccio. Nelle pentole che ingenuamente stanno portando da una parte all'altra della città, infatti, ci sono delle sostanze illegali. Fortunatamente, per le due donne tutto si concluderà senza gravi conseguenze grazie all'intervento di Kismet che conosce molto bene Cem. Ma chi è quest'uomo misterioso che ha complicato la vita di tutti? Si scoprirà nelle prossime puntate, grazie ai ricordi di Kismet. Cem era suo marito e con lei era molto felice e stava costruendo una famiglia, ma all'improvviso tutto è cambiato.

Il passato di Cem e Kismet a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, si scoprirà che Cem era legato a Kismet in passato.

I due erano marito e moglie, lui lavorava per una concessionaria di auto e lei era un giovane avvocato all'inizio della sua carriera. Cem e Kismet erano all'inizio della loro vita matrimoniale quando il capo di lui ha chiesto all'avvocato una consulenza legale. Lei ne ha parlato con suo marito e gli ha spiegato che voleva rifiutare perché aveva già intuito che il suo capo agiva al limite della legalità e lei non voleva entrare in affari illeciti. Cem ha compreso le ragioni di sua moglie e, visto che Kismet era incinta, le ha suggerito di usare questa scusa per giustificare il suo rifiuto. I due futuri genitori erano felici di fare progetti per il figlio in arrivo, ma all'improvviso tutto è andato distrutto.

Kismet era in un garage quando è stata brutalmente aggredita dagli uomini del capo di Cem. Le conseguenze sono state terribili perché la donna ha perso il bambino che aveva in grembo. Da quel giorno, il matrimonio di Kismet e Cem si è interrotto. Le loro strade si sono nettamente separate: lei ha proseguito la sua carriera da avvocato e lui ha scelto la criminalità.