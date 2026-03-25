La First Lady Melania Trump ha presentato un robot umanoide di Figure AI alla Casa Bianca il 25 marzo 2026, durante il summit “Fostering the Future Together”. L'evento ha acceso il dibattito sul futuro dell'intelligenza artificiale in educazione, suscitando visioni e interrogativi significativi.

Figure 03: il robot in passerella

Nella giornata conclusiva del summit, incentrato su tecnologia educativa e AI per i minori, Melania Trump è apparsa con Figure 03. L'umanoide di terza generazione di Figure AI, concepito per compiti domestici, ha pronunciato un discorso nella East Room: “I am grateful to be part of this historic movement to empower children with technology and education”.

La sua presenza teatrale e il linguaggio formale hanno evocato scenari quasi distopici, ponendo un robot al centro del dibattito educativo.

“Plato”: l'educatore robotico ideale

La First Lady ha invitato il pubblico a immaginare un futuro con un robot educatore umanoide, chiamato “Plato”. Questo “Plato” offrirebbe istruzione personalizzata a domicilio, con accesso istantaneo a un vasto sapere (letteratura, scienze, filosofia, arte, matematica, storia). Sarebbe paziente, disponibile, promuovendo pensiero critico e ragionamento autonomo, adattandosi alle esigenze di ogni studente.

Realtà e limiti tecnologici

Tali visioni sono proiezioni future. La tecnologia odierna, inclusa Figure AI, non consente ancora un'adozione su vasta scala di robot educativi autonomi o la sostituzione degli educatori umani.

Figure 03, lanciato nell'ottobre 2025 come robot domestico, ha segnato al summit la prima presentazione istituzionale.

Il dibattito sull'AI nell'istruzione

L'evento ha catalizzato un dibattito fondamentale sull'AI in educazione. Se l'AI promette soluzioni didattiche personalizzate e accesso alla conoscenza, solleva anche questioni etiche, pedagogiche e sociali. L'idea di un robot che sostituisce l'insegnante genera timori di alienazione, standardizzazione, carenza di empatia e erosione del ruolo docente. Non mancano richiami a scenari distopici, come un “Terminator-shaped server stack” privo di umanità.

La visione strategica di Melania Trump

L'introduzione di “Plato” e Figure 03 si inserisce in una strategia più ampia della First Lady per promuovere l'AI e la curiosità nell'educazione.

Include iniziative come la “Presidential AI Challenge” per gli studenti K-12 e l'impegno per la regolamentazione digitale e la sicurezza online (Take It Down Act). La visione è costruire un ecosistema tecnologico abilitante, pur riconoscendo i rischi.

Implicazioni e futuro dell'educazione

La proposta del robot-educatore “Plato” è più una manifestazione simbolica che una roadmap tecnologica. Istituzioni, scuole e policy maker dovranno affrontare interrogativi fondamentali: equità nell'adozione dell'edutech, spazio all'interazione umana, prevenzione di derive didattiche "a consumo". Un robot può essere un vero educatore? Il futuro dell'AI in educazione è un campo aperto, bilanciando promesse di personalizzazione con la necessità di salvaguardare la dimensione umana dell'insegnamento.

L'episodio del robot umanoide alla Casa Bianca funge da potente richiamo su come le visioni per il domani vengano plasmate nel presente. L'immagine di “Plato” – paziente, onnipresente, umanoide – rimarrà un'icona della tensione tra futuro ideale e realtà da costruire.