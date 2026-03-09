Palmer Luckey, figura di spicco dietro l'innovazione di Oculus e Anduril, torna a catalizzare l'attenzione con un nuovo ambizioso progetto nel campo del retro-gaming. La sua startup, ModRetro, sta attivamente cercando nuovi investitori con l'obiettivo di raggiungere una valutazione di 1 miliardo di dollari. Questo traguardo conferma il crescente interesse e la capacità del richiamo retrò di attrarre ingenti capitali, persino nel settore dell'hardware più all'avanguardia.

ModRetro: dal Chromatic al round miliardario

Secondo quanto riportato dal Financial Times e ripreso da TechCrunch, ModRetro sarebbe in trattative avanzate per una nuova raccolta fondi che posizionerebbe l'azienda al pari delle celebri “unicorni” tecnologiche.

L'azienda ha fatto il suo debutto nel 2024 con il Chromatic, un dispositivo portatile ispirato al design del Game Boy, che ha rapidamente riscosso un notevole interesse. Il dispositivo è stato distribuito anche attraverso la catena GameStop e ha ricevuto lodi dalla critica specializzata, con The Verge che lo ha definito "potrebbe essere la migliore versione del Game Boy mai realizzata".

M64: l’espansione verso il Nintendo 64

L'ambizione di ModRetro non si ferma al passato del gaming portatile. Il prossimo prodotto in cantiere è la console M64, una replica basata su tecnologia FPGA del Nintendo 64. Questa nuova console sarà in grado di leggere le cartucce originali e offrirà un'uscita video in 4K tramite connessione HDMI.

A differenza di soluzioni concorrenti come l’Analogue 3D, l’M64 si distingue per la sua compatibilità con core open-source e un prezzo di lancio fissato a 199 dollari, una cifra decisamente competitiva. Il design dei controller richiamerà l'iconico formato a tridente del N64. Il lancio è previsto per la primavera del 2026, con la produzione già avviata e i pre-ordini aperti.

Da hobby a impresa ambiziosa

L'evoluzione di ModRetro rispecchia la traiettoria personale di Palmer Luckey: un progetto nato come hobby adolescenziale dedicato alla modifica di Game Boy si è trasformato in un'azienda hardware con una potenziale valutazione da miliardo. Fonti di mercato indicano che, prima di questa fase di fundraising, la startup aveva già raccolto circa 19 milioni di dollari, una cifra che appare modesta rispetto alla valutazione ora perseguita.

Contesto e strategia di mercato

La mossa di ModRetro avviene in un momento di rinnovato interesse per il retro-gaming. Questo fenomeno è alimentato sia dall'appeal nostalgico che dalla ricerca di esperienze hardware autentiche, in un'epoca dominata dal gaming digitale e dallo streaming. La scelta di realizzare console FPGA non solo garantisce un'elevata fedeltà tecnica, ma favorisce anche una gestione più aperta del sistema grazie all'uso di componenti open-source, distinguendosi da modelli più chiusi. Il prezzo competitivo di ModRetro, con l’M64 a 199 dollari contro i 250 dollari o più dell’Analogue 3D, potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per conquistare quote di mercato in questa nicchia specifica.

Il ruolo dell’heritage imprenditoriale di Luckey

Il solido background imprenditoriale di Luckey rappresenta un punto di forza per ModRetro. La vendita di Oculus per circa 2 miliardi di dollari nel 2014 e il successo di Anduril, ora valutata 60 miliardi di dollari, confermano la sua capacità di attrarre capitali e di costruire aziende di successo, anche in settori apparentemente distanti come quello del retro-gaming.

In sintesi, ModRetro incarna un esempio concreto di convergenza tra tecnologia nostalgica e visione imprenditoriale di alto livello. La sfida principale sarà dimostrare che l'hardware retrò, la nostalgia e l'innovazione tecnica possono sostenere una crescita significativa, puntando a diventare un vero e proprio unicorno.

Se ModRetro riuscirà a finalizzare questa raccolta fondi e a mantenere competitive le sue proposte basate su tecnologia FPGA, potrebbe emergere un modello di business capace di ridefinire le dinamiche di valore nel mercato del gaming, unendo passato e futuro in un formato concreto e attraente per gli investitori.