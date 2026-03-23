Le trattative in corso tra Helion, startup di fusione nucleare sostenuta da Sam Altman, e OpenAI, il colosso dell'intelligenza artificiale, delineano un potenziale cambio di paradigma nella fornitura energetica. L'obiettivo è alimentare la crescente domanda di energia pulita e in grande scala per l'AI, con Helion che potrebbe destinare a OpenAI fino al 12,5% della sua produzione futura.

Accordo per l'energia da fusione

Helion e OpenAI stanno negoziando un accordo preliminare per la vendita di energia da fusione nucleare. Questa intesa strategica potrebbe garantire a OpenAI una quota significativa: 5 gigawatt (GW) entro il 2030 e fino a 50 GW entro il 2035.

Le discussioni sono ancora in fase iniziale, con molte condizioni da definire, inclusa la localizzazione degli impianti produttivi.

Contesto e partnership strategiche

Questo potenziale accordo si inserisce in una strategia consolidata di Helion. La startup ha già siglato nel 2023 un power purchase agreement (PPA) con Microsoft per la fornitura di energia a partire dal 2028. Helion ha inoltre raccolto 425 milioni di dollari in una Serie F, con il coinvolgimento di investitori di spicco come Sam Altman, Lightspeed, SoftBank e Mithril. L'obiettivo è costruire e commercializzare reattori di fusione capaci di generare elettricità direttamente, senza l'uso di turbine a vapore, convertendo la reazione mediante magneti.

L'innovazione tecnologica di Helion

La tecnologia di Helion si distingue per l'approccio a Field Reversed Configuration (FRC). Questo metodo crea plasma attraverso lo scontro ad alta velocità di due flussi opposti, che convergono nel centro del reattore per innescare la fusione. Il campo magnetico risultante viene poi trasformato direttamente in elettricità. Il prototipo Polaris, giunto alla settima generazione, ha raggiunto nel febbraio 2026 una temperatura di 150 milioni di gradi Celsius, segnando un progresso significativo verso la fusione commerciale.

Implicazioni per l'AI e il futuro energetico

L'energia da fusione rappresenta una risposta strategica alla vertiginosa domanda energetica dell'intelligenza artificiale.

La scelta di OpenAI di puntare su una quota consistente della produzione di Helion evidenzia la volontà di affrontare la sfida energetica con soluzioni avanzate e sostenibili. Questa sinergia tra innovazione energetica e computing ad alte performance potrebbe ridefinire il modello energetico dell'intero settore tecnologico, orientandolo verso fonti rinnovabili radicali e di nuova generazione. Il dialogo tra Helion e OpenAI offre una prospettiva concreta per un futuro in cui AI ed energia pulita evolvono sinergicamente, grazie a partnership che uniscono visione tecnologica e ambizione imprenditoriale.