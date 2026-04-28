Amazon ha lanciato una nuova funzionalità innovativa, denominata “Join the chat”, per rivoluzionare l'esperienza di acquisto online. Disponibile dal 28 aprile 2026 sull'app Amazon Shopping, questo sistema basato su intelligenza artificiale permette agli utenti di porre domande specifiche sui prodotti e ricevere risposte audio generate in tempo reale. L'obiettivo è semplificare il processo decisionale, evitando lunghe descrizioni o recensioni e offrendo un'interazione più diretta.

Un'esperienza conversazionale personalizzata e dinamica

L'interazione con “Join the chat” simula un dialogo con un commesso esperto.

L'intelligenza artificiale elabora risposte dinamiche, basandosi sulle domande precedenti per evitare ripetizioni e affinare le informazioni. Questo approccio conversazionale consente di ottenere dettagli pertinenti, come l'idoneità di una macchina da caffè per principianti o la sensazione di un maglione sulla pelle, con risposte che attingono ai feedback reali dei clienti e alle caratteristiche del prodotto.

Integrazione con "Hear the highlights"

La funzionalità “Join the chat” si integra nel pacchetto “Hear the highlights”, che offre riepiloghi audio su milioni di pagine prodotto nell'app Amazon. Questa esperienza, in fase di test negli Stati Uniti da maggio, è stata inizialmente implementata su prodotti selezionati.

Con l'introduzione della Q&A dialogica, l'informazione diventa non solo audio, ma anche interattiva e più flessibile, arricchendo l'esperienza utente.

L'AI di Amazon al servizio dello shopping: un ecosistema completo

Questa novità arricchisce l'ecosistema di assistenti intelligenti Amazon per lo shopping. Includono Rufus, un assistente generativo per ricerca e confronto prodotti; Interests, che monitora nuovi articoli in linea con i gusti dell'utente; e “Help me decide”, che propone prodotti basati su cronologia di navigazione, ricerca e acquisti precedenti. L'introduzione di “Join the chat” potenzia questa suite con risposte immediate e personalizzate via dialogo audio.

Impatto sull'esperienza del consumatore e sul mercato

La nuova funzionalità migliora la user experience. La componente audio consente una fruizione più naturale e multitasking delle informazioni, mentre la natura dialogica della tecnologia favorisce l'engagement, mantenendo l'utente nel flusso di acquisto senza abbandonare la pagina prodotto. In un mercato e-commerce dove l'attenzione è cruciale, strumenti come questi possono favorire conversioni più elevate e maggiore soddisfazione, specie con comparazioni rapide e intuitive.

Prospettive future e sfide da affrontare

Nonostante il potenziale, il sistema di “Join the chat” dovrà garantire precisione e contesto appropriato nelle risposte, evitando genericità o ripetizioni.

Il feedback continuo sarà cruciale per affinare il modello e espandere la funzione a nuovi mercati e categorie. Le implicazioni SEO e di accessibilità sono importanti: l'audio facilita chi usa modalità assistive, ma richiede gestione attenta dei metadati testuali. Amazon sta trasformando le schede prodotto da passive a spazi interattivi guidati dall'AI, offrendo risposte concise e coinvolgenti. Il futuro dell'online shopping è sempre più conversazionale e orientato all'utente.