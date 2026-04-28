Le indagini italiane sugli attacchi spyware che hanno colpito giornalisti e attivisti si trovano di fronte a un muro di silenzio. A un anno dalle prime segnalazioni, l'azienda israeliana Paragon Solutions, produttrice dello spyware Graphite, continua a negare la collaborazione con le autorità, nonostante le promesse iniziali. Il caso giudiziario, scaturito dall'uso del software che nel 2025 aveva coinvolto più di 90 persone, evidenzia una persistente mancanza di cooperazione da parte dell'azienda israeliana nelle indagini.

Un anno di attesa e richieste inevase

Le autorità italiane hanno inviato numerose richieste formali al governo israeliano per ottenere informazioni cruciali sullo scandalo. Tuttavia, come riportato da Wired Italia, queste richieste sono rimaste senza risposta. L'assenza di risposte costituisce un ulteriore blocco per le indagini, già rallentate dalla complessa natura tecnica degli attacchi e dalla difficoltà di accedere a dati essenziali per la ricostruzione dei fatti.

Il ruolo strategico del governo israeliano

L'inerzia di Paragon nel rispondere non sembra essere una decisione isolata, ma si inserisce in una più ampia politica del governo israeliano. Questo approccio mira a proteggere le proprie aziende di tecnologia di sorveglianza, considerate asset strategici nazionali, da scrutinio legale internazionale.

Un modello già osservato in casi precedenti, come quelli che hanno coinvolto NSO Group e il suo spyware Pegasus, oggetto di scandali per presunti abusi in diversi paesi europei. Questa dinamica, secondo quanto evidenziato, lascia le vittime senza conferma tecnica e i tribunali senza le prove necessarie per stabilire le responsabilità.

Le implicazioni per la democrazia italiana

La situazione assume una particolare gravità per l'Italia, in quanto le vittime degli attacchi includono giornalisti e attivisti di organizzazioni civili. La loro protezione dalla sorveglianza statale è considerata fondamentale per il funzionamento democratico. Le indagini mirano a stabilire se attori statali italiani abbiano autorizzato o facilitato tali operazioni di sorveglianza, ma la carenza di prove tecniche, detenute dall'azienda che si rifiuta di condividerle, impedisce di giungere a conclusioni definitive.

Lo stato attuale delle indagini

Nonostante le difficoltà, i magistrati italiani proseguono il loro lavoro, basandosi sulle poche evidenze forensi disponibili e sulle denunce delle vittime. La mancanza di collaborazione tecnica da parte di Paragon, tuttavia, limita fortemente la possibilità di ricostruire un quadro completo degli eventi, di identificare chi ha autorizzato gli attacchi e di attribuire le responsabilità. L'Italia, in quanto membro dell'Unione Europea e con un quadro formale di assistenza legale reciproca con Israele, si trova di fronte a interrogativi sull'efficacia della cooperazione internazionale in questi contesti. La situazione solleva dubbi sulla validità di tali accordi quando le aziende e le autorità si rifiutano di cooperare.

In questo scenario complesso, la trasparenza di Paragon e le future decisioni del governo israeliano saranno determinanti per il corso delle indagini e per l'affermazione della giustizia in un caso che solleva profonde preoccupazioni sulla protezione dei diritti civili e della libertà di stampa.