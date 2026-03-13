Nel panorama della tecnologia quantistica, dove l’adozione di massa sembra ancora un sogno distante, emerge una proposta concreta e pragmatica. QuTwo, startup fondata dall’imprenditore finlandese Peter Sarlin, punta a consentire alle aziende di iniziare a correre verso il quantum computing già da oggi, grazie a un AI layer che opera da tramite tra software tradizionali e sistemi quantistici futuri. L’approccio non è speculativo ma orientato alla continuità operativa e ai bisogni immediati delle imprese.

Un OS ibrido per colmare il divario tra AI classica e quantum

Come racconta TechCrunch, QuTwo OS è pensato come un “orchestration layer” capace di instradare i carichi di lavoro tra hardware classico, algoritmi quantum-inspired e futuri sistemi quantistici. QuTwo agisce dunque da cerniera: senza agire da semplice assistente, si pone come motore di transizione per aziende che non vogliono attendere la maturità dei qubit per iniziare a trarre benefici dall’intelligenza artificiale quantistica.

Il progetto di Peter Sarlin, già ex CEO di AMD Silo AI, è sostenuto finanziariamente dalla sua family office, PostScriptum, e ha già realizzato collaborazioni con realtà come il retailer Zalando — per sviluppare “lifestyle agents” che vadano oltre la semplice ricerca di prodotto — e un’iniziativa di ricerca con il gruppo finanziario OP Pohjola.

Il modello di collaborazione prevede design partnerships multimilionarie volte a costruire il prodotto in sinergia con clienti enterprise, garantendo così una vicinanza strategica al mercato reale.

I trend che rendono l’approccio di QuTwo rilevante

L’adozione enterprise del calcolo quantistico stenta a decollare, e secondo uno studio IBM solo il 27% dei manager prevede un uso concreto di tali tecnologie entro il 2030, nonostante il 59% ne riconosca la capacità di trasformare il settore. In questo scenario, le aziende cercano soluzioni ibride che possano integrarsi con flussi di lavoro già esistenti: idee come quella di QuTwo si collocano precisamente in questa nicchia.

Inoltre, l’emergere del quantum-inspired computing — che simula comportamenti quantistici usando hardware classico — rappresenta una frontiera concreta di impatto nei contesti dove il vero quantum è ancora prematuro.

La capacità di QuTwo OS di orchestrare algoritmi diversi, incluse soluzioni quantum-inspired, lo rende uno strumento potenzialmente accessibile e immediatamente utile alle imprese.

Un team di expertise tra AI e quantum

La startup non è solo finanziata ma ha anche fondato il suo valore sul capitale umano. Accanto a Sarlin, il team vanta figure rilevanti nell’ambito quantum come Kuan Yen Tan, cofondatore di IQM, e Antti Vasara, figura di spicco in SemiQon, startup finlandese di semiconduttori quantistici. A livello enterprise, uno dei cofondatori di Silo AI fa parte del board, insieme all’ex AD di Nokia, Pekka Lundmark. Questa fusione di competenze tech e business è cruciale per un progetto di questo tipo, che richiede autorità in entrambi i domini.

Impatto e strategie per le aziende italiane

Il modello di QuTwo può essere visto come un guardrail strategico: per le imprese italiane, un sistema come QuTwo OS può offrire una via per incorporare progressivamente strumenti quantistici nei workflow già esistenti, senza stravolgere l’ecosistema operativo attuale. Le aziende potrebbero infatti testare modelli AI potenziati da simulazioni quantistiche, sperimentare nuovi algoritmi di ottimizzazione e prepararsi a switch futuri verso hardware quantum reale.

In ottica SEO, il termine “quantum‑inspired computing” appare strategico e va inserito con calibro. Inoltre, vale la pena evidenziare l’importanza di un approccio ibrido e scalabile, tema centrale per innovatori e manager alla ricerca di soluzioni concrete e immediatamente implementabili.

Infine, l’approccio di QuTwo fonde concretezza e visione: non si tratta di cavalcare un trend futuribile, ma di creare un piano operativo per accompagnare le imprese verso il quantum. In Italia, Paese con un tessuto industriale attento al ritorno pratico dell’innovazione, una proposta simile potrebbe trovare terreno fertile, anche come leve di partnership tra università, PMI e scale‑up.