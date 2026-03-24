Il servizio di streaming Howdy di Roku, un'offerta a pagamento e priva di pubblicità, è ora disponibile su Prime Video dal 24 marzo 2026. Questa espansione segna un momento chiave, poiché il servizio esce per la prima volta dall'ecosistema Roku per raggiungere un pubblico più vasto.

Origini e posizionamento

Lanciato il 5 agosto 2025, Howdy è un servizio video-on-demand in abbonamento (SVOD) senza pubblicità, al costo di 2,99 dollari al mese. Offre circa 10.000 ore di contenuti on demand, con titoli da Lionsgate, Warner Bros. Discovery, FilmRise e produzioni originali Roku.

È concepito come complemento, non concorrente, dei servizi premium esistenti.

L'approdo su Prime Video

Dal 24 marzo 2026, Howdy è sottoscrivibile anche tramite Amazon Prime Video, previa iscrizione a Prime o a Prime Video in forma autonoma. Questa mossa riflette l'ambizione di Roku di rendere l'intrattenimento senza interruzioni pubblicitarie più accessibile, sfruttando la vasta portata di Prime Video.

Strategia e contesto aziendale

L'espansione si allinea alla strategia anticipata dall'AD Anthony Wood a gennaio 2026, che prevedeva di portare Howdy su piattaforme "off-platform", al di fuori dell'ecosistema Roku. Questa iniziativa si affianca all'acquisizione di Frndly TV nel 2025 per 185 milioni di dollari, rafforzando l'offerta di abbonamenti di Roku.

Impatto sull'ecosistema streaming

L'introduzione di Howdy su Prime Video mira a intercettare utenti che cercano un'esperienza senza pubblicità a basso costo, lontano dai prezzi premium. In un mercato dello streaming saturo, la nicchia dei servizi low-cost e ad-free si è ridotta, creando un'opportunità strategica per Howdy.

Risultati finanziari e prospettive

La transizione verso gli abbonamenti sta già producendo risultati positivi per Roku. Nel Q4 2025, l'azienda ha registrato utili netti di 80,5 milioni di dollari e una crescita del fatturato piattaforma del 16-18%. Le ore di streaming sono aumentate del 15% anno su anno, raggiungendo i 145,6 miliardi nel 2025. L'espansione di Howdy su Prime Video rafforza questa strategia, ampliando l'accesso al servizio e generando nuove fonti di ricavo.

Sfide e opportunità future

La sfida per Howdy sarà affermarsi nel vasto catalogo di Prime Video. Il successo dipenderà dalla visibilità, dalla chiarezza dell'offerta e dal valore percepito. Se Roku posizionerà Howdy come alternativa economica e priva di pubblicità, il modello potrebbe replicarsi su altre piattaforme digitali.

In sintesi, l'integrazione di Howdy su Prime Video è una mossa strategica che riflette l'evoluzione del modello di business di Roku: da piattaforma hardware e FAST a ecosistema multipiattaforma. L'obiettivo è puntare su abbonamenti a basso costo, semplicità e fruizione libera da pubblicità. Resta da vedere la risposta del pubblico a questa offerta "economica ma premium by experience".