Il 19 marzo 2026, DoorDash ha annunciato il lancio di una nuova app stand-alone chiamata "Tasks", pensata per permettere ai suoi corrieri di guadagnare registrando video e audio destinati al miglioramento dei sistemi di intelligenza artificiale e robotica. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nell'impiego di dati reali per l'addestramento di algoritmi complessi, migliorando l'interazione tra AI e mondo fisico.

Funzionamento della nuova app Tasks

L'app Tasks consente ai corrieri di DoorDash di completare attività come filmare operazioni quotidiane o registrarsi mentre parlano in un'altra lingua.

Il compenso per queste attività, volte ad aiutare i sistemi AI a comprendere meglio il mondo fisico, viene determinato in base all'impegno e alla complessità richieste, ed è visualizzato in anticipo. I video e gli audio originali inviati dai corrieri saranno utilizzati per valutare i modelli AI interni di DoorDash e quelli sviluppati dai partner in settori come retail, assicurazioni, ospitalità e tecnologia.

Compiti e strumenti disponibili

Oltre all'app Tasks, i corrieri possono vedere nuovi "Tasks" digitali elencati all'interno dell'app Dasher. Tali compiti includono, ad esempio, aiutare un ristorante a mostrare il suo menù attraverso foto reali dei piatti, o fotografare l'ingresso di un hotel per facilitare la navigazione delle consegne.

Un esempio di task specifico richiede al corriere di filmare le proprie mani mentre lavano almeno cinque piatti, catturando le immagini con una telecamera posizionata sul corpo e tenendo ogni piatto pulito ben inquadrato per alcuni secondi prima di proseguire.

Implicazioni economiche e sociali

Secondo Ethan Beatty, direttore generale di DoorDash Tasks, l'obiettivo di questa iniziativa è permettere a più aziende di ottenere nuovi insight direttamente dal campo, offrendo al contempo ai Dashers una nuova modalità di guadagno basata sulla flessibilità oltre le semplici consegne. Con oltre 8 milioni di Dashers in grado di raggiungere quasi ogni angolo degli Stati Uniti, DoorDash punta a "digitalizzare il mondo fisico" sfruttando questa vasta rete.

Espansione e limitazioni

Al momento, le Tasks all'interno dell'app e la nuova app stand-alone sono disponibili solo in alcune aree degli Stati Uniti, escludendo attualmente California, New York City, Seattle e Colorado. DoorDash ha comunque in programma di espandere sia la tipologia di task disponibili sia la copertura geografica in futuro.

Questa iniziativa non solo rappresenta un'occasione per i corrieri di aumentare il proprio reddito, ma contribuisce anche alla crescita tecnologica, fornendo dati preziosi che possono essere utilizzati per perfezionare le future applicazioni di AI nei più diversi settori.