Il doomscrolling, l’abitudine compulsiva di scorrere incessantemente contenuti negativi o superficiali sui social, incide negativamente su attenzione e benessere emotivo. Per contrastare questa tendenza, diverse applicazioni offrono soluzioni mirate, suddivisibili in due macro-categorie: quelle che propongono distrazioni produttive e quelle che implementano meccanismi di blocco per interrompere il ciclo.

App per la distrazione produttiva

Un primo approccio consiste nell’offrire alternative coinvolgenti che stimolano creatività, apprendimento o concentrazione, senza bloccare l'accesso ai social.

Dudel Draw invita a trasformare forme casuali in disegni, stimolando la creatività. Per l'allenamento cognitivo, Elevate offre esercizi quotidiani per migliorare memoria e lettura. Chi desidera ampliare le competenze linguistiche può affidarsi a Vocabulary e Drops, con lezioni rapide. Per i giochi mentali, NYT Games propone sfide quotidiane di parole e logica, mentre Seterra offre giochi geografici.

App per bloccare il ciclo: frizione, blocco e filtri

Un secondo insieme di applicazioni interrompe il doomscrolling attraverso meccanismi psicologici diretti, distinguendo tre strategie:

Le friction apps introducono una pausa obbligata prima di aprire un'app sociale. ScreenBuddy combina un conto alla rovescia di 25 secondi con limiti giornalieri fino a due ore. One Sec propone un esercizio di respirazione, riducendo l'uso dei social fino al 57%.

introducono una pausa obbligata prima di aprire un'app sociale. ScreenBuddy combina un conto alla rovescia di 25 secondi con limiti giornalieri fino a due ore. One Sec propone un esercizio di respirazione, riducendo l'uso dei social fino al 57%. I hard blockers impediscono completamente l'accesso a determinate app per sessioni programmate. Rientrano Opal (modalità "Deep Focus", gamification), Freedom (blocco multi-dispositivo con modalità "Locked" anti-annullamento) e AppBlock (blocchi basati su orari o posizione con modalità "Strict" inalterabile).

impediscono completamente l'accesso a determinate app per sessioni programmate. Rientrano Opal (modalità "Deep Focus", gamification), Freedom (blocco multi-dispositivo con modalità "Locked" anti-annullamento) e AppBlock (blocchi basati su orari o posizione con modalità "Strict" inalterabile). Gli specialty tools agiscono su specifiche funzionalità senza bloccare l'intera app. Forest gamifica il focus: l'utente fa crescere alberi virtuali rimanendo lontano dal telefono. No Scroll filtra i feed di contenuti brevi come Reels o Shorts, lasciando altre sezioni accessibili.

Scegliere l'approccio migliore

La scelta dipende dalle abitudini digitali e dall'intervento desiderato.

Per molti, è consigliabile iniziare con le friction apps: una pausa consapevole costruisce maggiore consapevolezza. ScreenBuddy unisce frizione e limiti dinamici, ideale per un controllo strutturato. Se si predilige una strategia semplice e a basso "costo cognitivo", One Sec offre efficacia comprovata con minima barriera psicologica.

Per limiti ineludibili e maggiore autodisciplina, anche su più dispositivi, Opal o Freedom sono soluzioni robuste. Le app gamificate come Forest sono efficaci finché la motivazione è alta, ma la loro efficacia diminuisce nel tempo. Strumenti come No Scroll sono utili per chi consuma prevalentemente contenuti brevi e vuole contrastare quella specifica dipendenza.

Sintesi degli approcci

Distrazione produttiva : ideale per brevi momenti di creatività o apprendimento.

: ideale per brevi momenti di creatività o apprendimento. Frizione (pausa) : efficace per interrompere l'automatismo e favorire la consapevolezza.

: efficace per interrompere l'automatismo e favorire la consapevolezza. Blocco rigido : utile per sessioni di lavoro o studio che richiedono massima concentrazione.

: utile per sessioni di lavoro o studio che richiedono massima concentrazione. Filtri mirati: perfetti per contrastare forme specifiche di doomscrolling (es. video brevi).

Un approccio combinato, che integri inizialmente la frizione e poi, se necessario, gamification o blocchi programmati, può offrire una progressione equilibrata. L'obiettivo è riprendere il controllo del proprio tempo digitale, spezzando il ciclo dell'algoritmo con alternative di valore, non solo restrizioni.