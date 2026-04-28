L'alleanza tra Amazon e OpenAI ridefinisce il cloud computing e l'intelligenza artificiale. Dopo la revisione dell'accordo di esclusività di OpenAI con Microsoft, Amazon ha integrato i modelli OpenAI nell'infrastruttura AWS, ampliando le potenzialità per i clienti.

Le nuove offerte su AWS

Amazon ha aggiornato AWS con i recenti modelli OpenAI. La piattaforma Amazon Bedrock include Codex e un servizio per creare agenti AI avanzati, i Bedrock Managed Agents. Sfrutta i modelli di ragionamento di OpenAI per direzione e sicurezza. L'integrazione segna l'inizio di una collaborazione profonda tra AWS e OpenAI, possibile grazie all'eliminazione delle limitazioni di esclusività con Microsoft.

Dettagli della collaborazione

La partnership si è evoluta da un accordo preliminare di febbraio. L'intesa consente l'integrazione di modelli OpenAI come GPT-5.4 in Amazon Bedrock, con l'arrivo imminente di GPT-5.5, migliorando la capacità di AWS di supportare applicazioni AI evolute. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha evidenziato il ruolo di AWS nel potenziare gli sviluppatori e nell'espandere l'accessibilità dei modelli AI su diverse piattaforme cloud, mirando a una più ampia clientela.

Prospettive future e nuove iniziative

Inoltre, Amazon lancerà Connect, una nuova linea di prodotti per un ambiente AI agentico avanzato, pensata per settori come supply chain, reclutamento, sanità e customer experience.

La revisione dell'accordo con Microsoft, pur riducendo i ricavi di OpenAI da Azure, garantisce un accesso più ampio ai modelli AI tramite AWS, offrendo vantaggi competitivi sia ad Amazon che a OpenAI nel cloud computing.

In sintesi, questa alleanza è un'evoluzione nel panorama tecnologico globale, promuovendo collaborazione e integrazione tra i leader di mercato per accelerare l'adozione di tecnologie avanzate.