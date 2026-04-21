Nel panorama odierno delle startup di musica AI, l'intelligenza artificiale è spesso impiegata per la generazione di brani da zero. Tuttavia, GRAI, una nuova azienda innovativa, propone un approccio radicalmente diverso: non mira a sostituire gli artisti, bensì a utilizzare l'AI per rendere la musica un'esperienza più partecipativa e sociale, ponendo al centro sia il creatore che l'utente.

GRAI e la nuova interazione musicale

Fondata da imprenditori bielorussi, già noti per aver ceduto la loro app di creazione video VOCHI a Pinterest, GRAI ha ottenuto un finanziamento iniziale di 9 milioni di dollari.

La visione dell'azienda è chiara: spingere il pubblico a interagire con la musica in modalità innovative, superando la mera creazione automatizzata o l'ascolto passivo. Tra le sue proposte spiccano applicazioni come "Music with Friends" per iOS, che incoraggia gli utenti a remixare melodie, condividerle e trasformare i brani in esperienze divertenti e personalizzate, e un'altra piattaforma AI per Android dedicata all'esplorazione musicale.

L'AI come strumento di engagement

Ilya Liasun, co-fondatore e CEO di GRAI, sottolinea come la musica sia rimasta uno degli ultimi grandi settori di consumo a non aver ancora abbracciato un modello "creator-first". Problematiche quali una scoperta musicale frammentata, l'ascolto passivo e la mancanza di un contesto sociale possono essere risolte attraverso un approccio che vede l'AI come catalizzatore per nuove forme di interazione musicale.

GRAI non considera l'intelligenza artificiale una minaccia per gli artisti e le etichette discografiche, ma piuttosto una significativa opportunità per promuovere l'engagement e la partecipazione attiva.

Le soluzioni sviluppate da GRAI sono pensate per un pubblico giovane, in particolare la Gen Z e la Gen Alpha, che scopre la musica attraverso la cultura, gli amici, i fandom e i contenuti brevi. Questi utenti, pur non aspirando necessariamente a diventare creatori di musica professionisti, desiderano attivamente partecipare all'esperienza musicale.

Tecnologie e partnership strategiche

Al centro della strategia di GRAI vi è lo sviluppo di un proprio "grafico del gusto e della partecipazione" e di una "pipeline di derivati".

Questi strumenti consentono trasformazioni dei brani che, pur mantenendo l'identità delle tracce originali, offrono agli utenti la libertà di personalizzare l'esperienza. Un aspetto cruciale è la collaborazione di GRAI con artisti ed etichette per garantire la legalità e il consenso delle modifiche musicali. I musicisti hanno la facoltà di scegliere se aderire o meno a queste iniziative, con la prospettiva che i brani trasformati possano generare nuove fonti di royalties, valorizzando ulteriormente il loro lavoro.

Il valore del feedback e la crescita

GRAI attribuisce grande importanza al feedback degli utenti, utilizzandolo per affinare le proprie proposte e comprendere appieno ciò che risuona maggiormente con il pubblico.

Sostenuta da importanti investitori come Khosla Ventures e Inovo VC, l'azienda continua a esplorare le potenzialità dell'intelligenza artificiale nel settore musicale, focalizzandosi su un maggiore coinvolgimento sociale piuttosto che sulla semplice automazione. In sintesi, GRAI delinea un futuro della musica in cui l'AI non si limita a sostituire, ma amplifica l'esperienza musicale, rendendola più ricca, interattiva e profondamente sociale, con il cuore umano al centro dell'innovazione.