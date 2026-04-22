Duolingo, la celebre applicazione per l'apprendimento linguistico, ha annunciato un'importante novità nella sua offerta. Gli utenti non paganti possono ora accedere gratuitamente a contenuti avanzati, precedentemente disponibili solo per gli abbonati premium. Questa espansione coinvolge nove lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, giapponese, coreano e cinese, rendendo l'apprendimento di alto livello più accessibile.

I nuovi materiali didattici si collocano al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR), uno standard internazionale riconosciuto da scuole e datori di lavoro.

Il livello B2 prepara gli studenti a gestire scenari complessi, a comprendere testi articolati e a esprimersi con fluidità, senza necessità di traduzioni dirette e con un vocabolario specializzato.

Funzionalità avanzate per l'apprendimento

L'iniziativa di Duolingo introduce funzionalità come le "Advanced Stories", volte a migliorare la comprensione della lettura, e "DuoRadio", un'esperienza audio in formato podcast per potenziare l'ascolto. Questi strumenti sono accessibili via web, iOS e Android, ampliando significativamente le opportunità di studio.

Benefici e opportunità per gli utenti

L'accesso gratuito a questi contenuti avanzati consente agli utenti di migliorare le proprie competenze linguistiche in modo autonomo.

Possono prepararsi per colloqui di lavoro, studio all'estero, o comprendere film, libri e notizie senza dipendere da traduzioni. Questa mossa democratizza l'accesso a strumenti che elevano la padronanza linguistica.

Impatto strategico e prospettive future

La decisione di Duolingo non solo potenzia il suo modello freemium, ma può anche influenzare il settore dell'edtech. Offrire gratuitamente contenuti di valore aumenta l'attrattiva del servizio e incentiva un uso più frequente dell'applicazione. Può inoltre spingere gli utenti a considerare gli abbonamenti premium. Questa strategia bilancia accessibilità e sostenibilità finanziaria; sarà interessante osservare come influenzerà iscritti e metodologie di apprendimento digitale nel prossimo futuro.