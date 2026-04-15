La startup indiana Emergent, nota per la sua piattaforma di "vibe coding", ha lanciato Wingman, un agente AI autonomo. Progettato per la gestione di attività di routine, si integra con piattaforme di messaggistica come WhatsApp e Telegram, espandendo l'azienda di Bengaluru nel settore degli agenti software in background, reso popolare da OpenClaw.
Da "Vibe Coding" all'AI Autonoma
Emergent si è affermata permettendo a utenti non tecnici di creare applicazioni full-stack tramite prompt in linguaggio naturale. Con Wingman, l'azienda estende l'offerta dalla creazione all'esecuzione.
Mukund Jha, co-fondatore e CEO, ha dichiarato l'obiettivo di "aiutare gli utenti a operare più autonomamente", trasformando il software da supporto a strumento attivo nella gestione aziendale.
Funzionalità e Controllo Utente
Wingman opera con strumenti di lavoro quotidiani, gestendo autonomamente le routine. Per compiti complessi o con implicazioni significative, richiede l'approvazione dell'utente. Questa funzionalità, denominata "trust boundaries", bilancia automazione e controllo umano, mitigando preoccupazioni sui sistemi autonomi. L'agente mantiene memoria contestuale, apprendendo preferenze e riducendo input ripetitivi.
Mercato, Strategia e Sfide Future
Il settore degli agenti AI autonomi è in rapida crescita, con attori come OpenClaw, Anthropic e Microsoft che esplorano soluzioni.
Emergent si distingue integrando Wingman direttamente nelle piattaforme di messaggistica esistenti (WhatsApp, Telegram, iMessage), facilitando l'interazione tramite chat. Emergent ha raggiunto un tasso di fatturato annualizzato di 100 milioni di dollari in otto mesi, raccogliendo 70 milioni da SoftBank e Khosla Ventures, triplicando la sua valutazione a circa 300 milioni di dollari. L'azienda riconosce sfide relative alla coerenza in "situazioni ambigue, casi limite complessi o obiettivi poco chiari".