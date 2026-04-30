Rivian ha ridefinito i termini del suo prestito con il Dipartimento dell’Energia statunitense (DOE), riducendo l’importo da 6,6 a 4,5 miliardi di dollari. Contestualmente, ha anticipato l’attivazione dei fondi ai primi mesi del 2027 e aumentato la capacità produttiva iniziale della sua fabbrica in Georgia da 200.000 a 300.000 veicoli l’anno. Questa mossa strategica rafforza le ambizioni del gruppo per il SUV R2 e i robotaxi autonomi, elementi centrali del suo futuro.

Rinegoziazione del Prestito DOE: un Approccio Più Prudente

Il prestito originario del DOE a Rivian ammontava a 6,6 miliardi di dollari.

La nuova intesa lo riduce a 4,5 miliardi, con la possibilità di attivare i fondi già nei primi mesi del 2027. Questo aggiustamento riflette un approccio più prudente e mirato alla tempistica di costruzione e lancio produttivo della fabbrica in Georgia.

Aumento della Capacità Produttiva per Efficienza e Flessibilità

La decisione di aumentare la capacità iniziale della fabbrica in Georgia da 200.000 a 300.000 veicoli (+50%) mira a contenere i costi unitari e a garantire flessibilità per future espansioni. Questa strategia risponde all'esigenza di sostenibilità economica e adattabilità per modelli futuri come l’R2 e le soluzioni autonome.

Partnership Strategica con Uber per i Robotaxi

Una parte della produzione Rivian sarà dedicata ai robotaxi R2 per Uber.

L’accordo prevede un investimento iniziale di Uber di 300 milioni di dollari, seguito da un’ulteriore tranche di 250 milioni entro fine anno. Il potenziale totale dell'investimento può raggiungere 1,25 miliardi di dollari entro il 2031, subordinato al raggiungimento di specifici traguardi di autonomia. Uber ha inoltre un’opzione per l'acquisto di ulteriori 40.000 robotaxi R2, oltre alle 10.000 unità previste inizialmente per il 2028.

Tempistiche Operative e Consegne del Modello R2

Rivian ha avviato la costruzione verticale della fabbrica in Georgia, con l'inizio della produzione atteso entro la fine del 2028. Nel frattempo, la produzione degli R2 prosegue nello stabilimento di Normal, Illinois.

Le prime consegne ai dipendenti sono state effettuate, e quelle ai clienti sono attese nelle prossime settimane.

Implicazioni Strategiche per il Futuro di Rivian

La rinegoziazione del prestito DOE, l’aumento della capacità produttiva e l’accordo con Uber rappresentano una mossa strategica per Rivian. Queste decisioni rafforzano la sua posizione nel segmento dei veicoli elettrici (EV) e dei robotaxi, sfruttando economie di scala e partnership mirate. L'anticipo del prelievo del prestito DOE al 2027 suggerisce un allineamento dei flussi di cassa con i tempi reali di costruzione e produzione. In un mercato competitivo, questa strategia capital-intensive, ma calibrata, e la collaborazione con Uber, che fornisce risorse e un canale diretto per la mobilità futura, delineano un terreno più solido per l'espansione di Rivian. Il modello R2 si conferma un asse strategico per produzione, economia di scala e innovazione nel mobility-as-a-service.