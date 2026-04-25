Una significativa operazione nel settore dell'intelligenza artificiale aziendale è stata annunciata con la fusione tra la startup canadese Cohere e la tedesca Aleph Alpha. Questa unione strategica crea un nuovo soggetto transatlantico, il cui valore è stimato intorno ai 20 miliardi di dollari. L'obiettivo primario di questa iniziativa è offrire a governi e imprese un'alternativa solida e indipendente rispetto ai principali attori statunitensi del settore, garantendo maggiore controllo sui dati e una piena conformità normativa.

Un'operazione da 20 miliardi di dollari

L'intesa, formalizzata venerdì 24 aprile 2026, stabilisce che la nuova entità unificata avrà una valutazione complessiva di circa 20 miliardi di dollari. Sebbene l'operazione sia stata presentata come una fusione, la struttura vede i soci di Cohere detenere una quota maggioritaria, pari a circa il 90% della nuova società, mentre i soci di Aleph Alpha manterranno il restante 10%.

Il sostegno finanziario dello Schwarz Group

Un elemento cruciale di questa operazione è il significativo contributo finanziario da parte dello Schwarz Group, uno dei principali investitori di Aleph Alpha. Il gruppo ha annunciato un finanziamento strutturato di 600 milioni di dollari, che confluirà nella Serie E di Cohere, il cui completamento è previsto entro la fine del 2026.

Questo investimento sottolinea la forte fiducia nella strategia di consolidamento e nelle prospettive future della nuova realtà.

Obiettivi strategici: sovranità, conformità e mercato europeo

Il nuovo polo tecnologico mira a integrare la vasta portata globale e le avanzate capacità di ricerca e sviluppo di Cohere con le specifiche competenze regolatorie, l'esperienza nei rapporti istituzionali e le infrastrutture consolidate di Aleph Alpha nel contesto europeo. L'obiettivo è sviluppare e proporre soluzioni di AI "sovereign-first", concepite per rispondere alle stringenti normative europee in materia di protezione dei dati, come il GDPR, e per garantire la residenza dei dati e l'indipendenza normativa.

Un'alternativa ai giganti dell'AI statunitensi

Questa operazione è chiaramente interpretata come una risposta strategica alla dominanza di attori come OpenAI e Google nel panorama globale dell'intelligenza artificiale. La nuova entità si propone come un'alternativa credibile, in particolare per i settori altamente regolamentati e per gli enti pubblici in Europa e Canada. La rilevanza geopolitica dell'iniziativa è stata ulteriormente evidenziata dall'annuncio della fusione in presenza dei ministri digitali di Canada e Germania, a sottolineare l'importanza strategica a livello internazionale.

Prospettive di mercato e posizionamento

Le proiezioni di mercato indicano una crescita esponenziale per i servizi di intelligenza artificiale, con un valore che supererà il trilione di dollari annui.

Di questa cifra, circa 600 miliardi di dollari saranno specificamente legati alle esigenze di AI sovrana. In questo scenario, la fusione tra Cohere e Aleph Alpha si posiziona strategicamente per intercettare la crescente domanda di soluzioni che combinano conformità normativa e adozione aziendale, offrendo una piattaforma robusta e immediatamente operativa. Questa mossa segna una nuova fase di consolidamento in un mercato dove la capacità tecnologica, l'accesso al capitale e la legittimazione politica sono diventati fattori determinanti. L'operazione proietta la nuova realtà transatlantica come un attore di primo piano nel segmento dell'AI dedicato alle istituzioni e alle imprese operanti in contesti regolamentati.