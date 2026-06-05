Melek e Yildiz sono sorelle: è quanto emergerà nelle prossime puntate de L'Erede e a rivelare questa verità sarà Sevde a Sultan.

Le anticipazioni tv spiegano che si scoprirà che Sevde è la madre biologica di Melek, ma non solo. La donna, infatti, confiderà a Sultan che ha concepito sua figlia con Ziyan Kordağlı, il padre di Yildiz.

Sehrat: L'Erede diviso tra Melek e Yildiz

Le anticipazioni de L'Erede annunciano che Melek si ritroverà all'improvviso catapultata in un mondo lontanissimo dal suo. Per difendere il suo matrimonio, Melek irromperà alle nozze di Sehrat e Yildiz, rivendicando il legame con suo marito.

Il coraggio della giovane non servirà ad impedire a suo marito di celebrare l'unione con Yilmaz, sebbene solo con il rito islamico, e questo rovinerà il loro rapporto. Melek non avrà intenzione di dividere suo marito con Yildiz e quindi tornerà in albergo con i suoi genitori, Hilmi e Nergis, pronta a tornare a Istanbul l'indomani. Per Sehrat saranno giorni difficili, perché non vorrà saperne di restare con la sua famiglia, né di assumere il comando degli affari. Melek si troverà faccia a faccia con Sevde, l'inquietante donna che gira attorno alla famiglia Yelduran e che conosce molti segreti del passato. La donna dirà a Melek che lei è stata adottata e che le sue origini sono proprio in quella terra.

Sevde porterà Melek nella casa in cui è nata e questo risveglierà in lei diverse immagini.

Sevde e Ziyan erano amanti in passati

Nelle prossime puntate de L'Erede, Melek vedrà con i suoi occhi il posto che fino a quel momento era sempre stato nei suoi sogni più inquietanti. La donna capirà che i suoi non sonno soltanto sogni, ma ricordi sbiaditi di un passato troppo lontano. Sevde non rivelerà alla giovane l'identità della sua vera madre: è stata lei, infatti, a metterla al mondo. Melek sarà molto combattuta tra la voglia di scoprire le sue origini e il bisogno di tornare alla sua vita di sempre. Nel frattempo, Sevde andrà ancora a villa Yelduran e avrà uno scontro con Sultan da cui emergerà una verità inaspettata: Melek e Yildiz sono sorelle. Sevde, infatti, rivelerà a Sultan che l'uomo con cui ha concepito Melek non è Mustafa, ma Ziyan Kordağlı, il padre di Yildiz.