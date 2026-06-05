Nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda fino a metà giugno, al Caffè Vulcano il clima si farà pesante per colpa di un'ordinazione sbagliata. Una bistecca troppo cotta servita ad Alberto scatenerà una lite in cucina tra Lorenza e Samuel, con la cameriera pronta a tutto pur di non ammettere le proprie colpe. A riportare la calma ci penserà Diego, che però finirà per cadere nella rete della ragazza.

Un posto al sole, Lorenza accusa Samuel: lite in cucina al Caffè Vulcano

Tutto partirà da una lamentela di Alberto, cliente abituale che la carne la vuole sempre al sangue.

Davanti al piatto sbagliato, Palladini chiederà come mai nessuno abbia segnato la sua richiesta. Lorenza proverà a mantenere la calma in sala, ma una volta in cucina darà la colpa a Samuel. Piccirillo non ci starà: sull'ordinazione quella indicazione non c'era. Lei ribatterà di averglielo detto a voce, sostenendo che con Nunzio un sistema del genere ha sempre funzionato. Da qui il confronto degenererà, perché la giovane arriverà a colpire basso, accusando il cuoco di prendersela con gli altri solo perché la fidanzata lo tratta male. Parole pesanti, che lasceranno Samuel senza replica. Il ragazzo preferirà tacere per evitare guai peggiori.

Diego e Lorenza sempre più vicini

A quel punto entrerà in scena Diego, richiamato dalle urla arrivate fino in sala.

Davanti a lui, Lorenza cambierà registro in un attimo: niente più toni aggressivi, solo il ruolo della povera vittima. Giordano, ormai chiaramente attratto da lei, le crederà senza farsi troppe domande. Eppure gli elementi per dubitare non mancherebbero. Non è la prima volta che i clienti si lamentano del suo lavoro, senza contare i continui ritardi che finiscono per scaricare tutto sulle spalle di Manuela e Fausto. Ma Diego, almeno per ora, sembra non volerli vedere.

Il fatto è che, se da un lato Lorenza comincerà a mostrare il suo vero volto ad alcune persone, dall’altro continuerà a manipolare con facilità Diego Giordano, sempre più attratto da lei, forse anche a causa dei problemi con la sua compagna Ida.

Non sarà quindi un caso se, nelle prossime settimane, Diego e Lorenza arriveranno a scambiarsi un bacio, di fronte al quale i due avranno reazioni molto diverse.

Il resto delle trame di Un posto al sole dall'8 al 12 giugno: Ferri sospettoso, Jimmy bullizzato

Per Cristina arriverà una profonda disillusione: l'amicizia con Valentina e Leo si rivelerà ben diversa da come l'aveva immaginata.

Il passaggio di Mori a un'altra radio incuriosirà Roberto, che cercherà scoprire cosa si nasconde dietro quella scelta. Nel frattempo Marina sarà sempre più gelosa della ritrovata sintonia tra suo marito e Greta.

Una giornata in piscina con Mina sembrerà l'occasione perfetta per Jimmy, ma un bullo rovinerà tutto.

Su consiglio di Giulia, Raffaele cercherà di recuperare il rapporto con Ornella.

Una lite tra Filippo e Serena vedrà Micaela nelle vesti inedite di mediatrice.