Google ha lanciato in India Gemini Personal Intelligence, un'espansione strategica in un mercato chiave. La funzione permette agli utenti di collegare account Google (Gmail, Google Foto) per risposte personalizzate, ad esempio chiedendo “Quali sono i miei piani di viaggio per Jaipur?” e ottenendo informazioni dirette da e-mail o foto.

Disponibilità e Rollout Globale

Inizialmente, Personal Intelligence è per abbonati AI Pro e AI Ultra in India, con estensione agli utenti gratuiti nelle prossime settimane. Questo segue il debutto beta negli Stati Uniti a gennaio, l'espansione a tutti gli utenti statunitensi a marzo e il lancio in Giappone.

Google avverte che Gemini potrebbe non sempre contestualizzare correttamente i dati, creando connessioni non correlate, e ha specificato difficoltà con il tempismo o le sfumature riguardo a cambiamenti nei rapporti personali o interessi variegati.

Privacy, Funzionalità e Strategia AI in India

La funzione è progettata con la privacy al centro. L'attivazione del collegamento app è opzionale e controllata dall'utente, che può scegliere e disattivare i servizi. La sicurezza dati è prioritaria, con accesso interno e sicuro (come nel mondo arabo). I benefici includono l'elaborazione di fonti complesse e il recupero di dettagli specifici da e-mail o foto per risposte su misura (es. suggerimenti su libri o itinerari).

Gemini Personal Intelligence in India rientra nella strategia Google di integrare rapidamente l'AI nei mercati chiave. Già abilitata la prenotazione ristoranti tramite AI con Zomato, Swiggy ed EazyDiner, per personalizzazione e automazione. La presenza di Gemini in Chrome e le partnership locali evidenziano l'intenzione di Google di integrare l'AI nella vita quotidiana degli utenti indiani, adattandosi a cultura e abitudini.

Il lancio in India estende le capacità di Gemini a un mercato significativo, rafforzando l'impegno Google nello sviluppo di soluzioni che bilanciano personalizzazione avanzata e sicurezza dei dati, un equilibrio che potrebbe definire il futuro delle interazioni tecnologiche globali.