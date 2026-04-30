Salesforce sta adottando un approccio strategico innovativo per la sua roadmap sull'intelligenza artificiale, coinvolgendo direttamente i clienti nel processo decisionale. Questa iniziativa segna un passo significativo verso un'AI più collaborativa e orientata alle esigenze dell'utente, grazie all'impiego di piattaforme consolidate come IdeaExchange e il recente lancio dell'AI Foundry.

IdeaExchange: il cuore del crowdsourcing

L'IdeaExchange di Salesforce è una piattaforma di crowdsourcing consolidata, dove utenti e Trailblazer possono proporre, discutere e votare idee per i prodotti.

I product manager integrano questi feedback diretti con dati sull'uso, input del Customer Success Group e analisi strategiche per definire le funzionalità delle future release (Winter, Spring, Summer). Questo sistema promuove la co-creazione e una gestione trasparente delle priorità, rafforzando i principi di fiducia e customer success.

AI Foundry: ricerca e prototipazione collaborativa

L'introduzione dell'AI Foundry aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento. Si tratta di un laboratorio di ricerca dedicato allo sviluppo di soluzioni AI agentica, basate su casi d'uso concreti e co-create con clienti strategici e partner accademici. Tra gli strumenti utilizzati, "eVerse" simula migliaia di edge case e trasferimenti tra agenti, consentendo di testare la robustezza e i comportamenti degli agenti autonomi (Agentforce Voice).

Questo è particolarmente rilevante per l'ambient intelligence, un'AI proattiva e contestuale.

La visione dell'Agentic Enterprise

Questa strategia si inserisce nella visione di Salesforce per il 2026, che mira a trasformare l'azienda in una vera e propria "Agentic Enterprise". In questo modello, gli agenti AI non si limitano a rispondere, ma agiscono in autonomia, guidati da conversazioni, workflow e dati integrati. L'inclusione dei clienti nella definizione della roadmap AI è quindi fondamentale per creare agenti AI che siano realmente efficaci, sicuri e contestualizzati.

Vantaggi e implicazioni dell'approccio collaborativo

L'approccio collaborativo offre vantaggi concreti. Innanzitutto, promuove lo sviluppo di funzionalità con un'adozione più rapida, minimizzando il divario tra la fase di ideazione e quella di implementazione.

Il coinvolgimento diretto dei clienti nella fase di test e progettazione assicura un migliore allineamento con le esigenze reali del mercato, incrementando la fiducia e la pertinenza dell'offerta AI.

La creazione dell'AI Foundry e l'impiego di simulazioni avanzate sono fondamentali per costruire un'AI più affidabile e scalabile. Questo è cruciale per prevenire problematiche comuni come bias, interpretazioni errate o malfunzionamenti in contesti operativi reali.

Una strategia evolutiva basata sulla co-creazione

La strategia di Salesforce riflette un'evoluzione significativa: non è sufficiente proporre l'AI come un semplice servizio, ma è necessario costruirla in modo collaborativo e iterativo, attraverso un flusso continuo di feedback.

Il crowdsourcing tramite IdeaExchange e l'AI Foundry sono strumenti complementari per l'ideazione collettiva e la prototipazione basata su casi d'uso concreti.

Questo modello segna una trasformazione nella mentalità aziendale: l'AI si configura come un processo condiviso, in cui i clienti non sono meri destinatari, ma partner attivi nella definizione del prodotto. Ciò garantisce una maggiore coerenza tra la roadmap strategica e l'implementazione operativa.

In sintesi, Salesforce dimostra come un'azienda enterprise possa rendere il percorso verso l'intelligenza artificiale più partecipativo, trasparente e focalizzato sul valore reale per il cliente. Questo approccio getta le basi per un'adozione dell'AI più solida, etica e profondamente integrata nelle esigenze quotidiane.