La transizione energetica nell'industria pesante richiede soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni. In questo contesto, la startup NOC Energy si distingue con un sistema di riscaldo elettrico ibrido, progettato per integrare l'elettricità negli impianti esistenti di cemento e vetro, che tradizionalmente dipendono dai combustibili fossili. Questa tecnologia permette di alternare le fonti energetiche in base a costi e disponibilità, offrendo una flessibilità operativa paragonabile a quella delle auto ibride. Il sistema è capace di raggiungere temperature elevate, fino a 1.200 °C, con l'obiettivo di arrivare a 1.500 °C, una soglia finora complessa da ottenere con l'elettricità o l'idrogeno a costi sostenibili.

Un ulteriore vantaggio è la capacità di accumulare calore, rendendolo disponibile quando necessario.

Il Sistema Ibrido di NOC Energy

Il cuore della tecnologia di NOC Energy è un sistema di riscaldo elettrico a induzione. Questo funziona su sfere d'acciaio contenute in grandi recipienti ceramici, di circa 2,5 metri di diametro. Bobine di rame, isolate e non esposte direttamente alle alte temperature, creano un campo magnetico che riscalda le sfere d'acciaio. Un flusso d'aria estrae il calore e lo convoglia verso il processo industriale (cinese o tegoli cementifici) in modo flessibile e continuo. L'uso dell'induzione rappresenta un punto di forza, poiché evita il rapido degrado tipico dei riscaldatori resistivi quando operano a temperature elevate, garantendo così una maggiore durata e affidabilità del sistema.

Accumulo Termico e Vantaggi Economici

Un aspetto cruciale del sistema è la sua capacità di accumulo termico. Il calore può essere immagazzinato per diverse ore, consentendo alle aziende di attivare il riscaldo elettrico quando il prezzo dell'elettricità è più basso, ad esempio durante periodi di abbondante produzione da fonti rinnovabili come vento o sole. Il calore conservato può poi essere utilizzato nei momenti in cui i prezzi dell'elettricità aumentano o la disponibilità è ridotta. Questa strategia di arbitraggio elettrico offre significativi vantaggi economici, oltre a quelli ambientali, migliorando la fattibilità operativa e l'efficienza in contesti industriali già attivi.

Finanziamenti e Progetti Pilota

NOC Energy ha recentemente concluso un round di finanziamento seed, raccogliendo 2,7 milioni di dollari. Il round è stato guidato da 360 Capital, con la partecipazione di SOSV e Desai VC. I primi clienti che adotteranno il sistema avranno la possibilità di implementare un impianto ibrido, senza l'obbligo di eliminare completamente l'uso dei combustibili fossili. Attualmente, sono in fase di realizzazione due dimostratori su scala industriale in Francia: uno destinato a un produttore di vetro e l'altro a un produttore di cemento. Questi impianti, previsti per l'accensione entro maggio 2026, seguono una fase pilota di 15.000 ore condotta su un sistema di dimensioni ridotte.

Contesto Tecnologico e Sviluppi Simili

Il concetto di ibridazione energetica nei processi industriali non è un'idea isolata. Ad esempio, la società Leilac (spin-off di Calix) sta sviluppando sistemi ibridi per la calcinazione del cemento, combinando elettricità e combustione tradizionale. L'obiettivo è bilanciare i costi e ridurre le emissioni. Leilac ha già condotto campagne pilota e mira a un impianto dimostrativo parzialmente ibrido entro il 2026, con la capacità di modulare l'uso di elettricità e combustibile grazie all'integrazione di fonti rinnovabili e sistemi di cattura della CO₂. Questi sviluppi evidenziano una tendenza più ampia verso soluzioni flessibili per la decarbonizzazione industriale.

Impatto e Prospettive Future

Il sistema proposto da NOC Energy rappresenta un ponte strategico tra l'attuale dipendenza dai combustibili fossili e il futuro dell'elettrificazione industriale. Offre alle aziende un'opzione a basso rischio per integrare l'elettricità quando economicamente vantaggioso, senza dover affrontare la complessità e i costi di una conversione totale e immediata. In un panorama geopolitico caratterizzato da instabilità, la capacità di scegliere la fonte di calore più economica e disponibile non è solo un vantaggio operativo e ambientale, ma anche un fattore strategico cruciale.

Nel lungo termine, con l'aumento dell'accessibilità all'elettricità a basse emissioni, soluzioni come quella di NOC Energy potrebbero diventare lo standard nei settori industriali pesanti.

Questo anticiperebbe un futuro in cui la completa elettrificazione diventerà non solo sostenibile, ma anche competitiva. In sintesi, l'impiego di riscaldo a induzione con accumulo termico per realizzare impianti ibridi offre una via pragmatica e scalabile per ridurre le emissioni nell'industria pesante, mantenendo al contempo la continuità operativa e l'efficienza economica.