La startup indiana Rocket ha lanciato la sua piattaforma AI, Rocket 1.0, con l'obiettivo di rivoluzionare la consulenza aziendale. Offrendo analisi e strategie di qualità paragonabile a quelle di McKinsey, ma a costi notevolmente ridotti, Rocket si propone come un'alternativa innovativa. Basata a Surat, in India, la piattaforma integra costruzione di prodotti, intelligenza competitiva e ricerca in un unico flusso di lavoro, mirando a colmare il divario tra ideazione e realizzazione.

Rocket 1.0: Intelligenza Artificiale per la Strategia Aziendale

Il cuore dell'innovazione di Rocket è la piattaforma 1.0, capace di generare documenti strategici dettagliati. Questi includono analisi economiche, raccomandazioni sui prezzi e strategie di ingresso nel mercato, partendo da semplici richieste. L'obiettivo è fornire strumenti di consulenza avanzata che superino i tradizionali strumenti di codifica, avvicinandosi alla profondità dei report in stile McKinsey. Gli utenti beneficiano anche di supporto umano, unendo l'efficienza dell'IA all'assistenza personalizzata.

Modello Economico e Crescita Rapida

I piani di abbonamento di Rocket sono accessibili, variando da 25 dollari al mese per il supporto alla creazione di applicazioni, fino a 350 dollari per l'accesso completo alla piattaforma, che include l'intelligenza competitiva.

Questo posiziona Rocket come soluzione vantaggiosa rispetto alle costose consulenze tradizionali. La startup ha registrato una crescita rapida, operando con margini lordi superiori al 50%. Un finanziamento seed di 15 milioni di dollari, guidato da Accel, Salesforce Ventures e Together Fund, ha sostenuto questa espansione.

Espansione Globale e Adozione del Mercato

Da settembre 2025, Rocket ha visto un'impressionante crescita, passando da 400.000 a oltre 1,5 milioni di utenti in 180 paesi. Questa rapida adozione testimonia la domanda di strumenti di business e consulting accessibili e all'avanguardia. L'azienda sta pianificando di rafforzare la sua presenza globale con l'apertura di un nuovo quartier generale a Palo Alto, California, per potenziare ricerca e sviluppo e migliorare i prodotti.

Strategie Dati per le PMI

Rocket si rivolge prevalentemente alle piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono il 20-30% della sua base utenti. L'offerta di report di ricerca di alto livello a costi contenuti rende la piattaforma particolarmente attraente per le PMI che cercano di ottimizzare le spese senza compromettere la qualità delle analisi. La piattaforma integra oltre 1.000 fonti di dati, tra cui librerie di annunci di Meta e l'API di Similarweb, per monitorare concorrenti e analizzare tendenze. Questo permette la produzione di documenti strategici informati, sebbene la verifica dei dati da parte dell'utente rimanga cruciale. La capacità di Rocket di trasformare semplici input linguistici in applicazioni funzionanti è un valore aggiunto per sviluppatori e aziende.

Con l'integrazione intelligente dell'IA, Rocket sta ridefinendo la consulenza strategica, abbattendo le barriere economiche e rendendo gli strumenti di analisi avanzata accessibili a una platea sempre più vasta.