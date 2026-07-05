Bending Spoons, la holding tecnologica milanese, ha fatto il suo debutto al Nasdaq, segnando un momento significativo nel suo percorso di crescita. Fondata nel 2013, l'azienda adotta un modello operativo che, pur richiamando il private equity, si distingue per la scelta di mantenere in portafoglio i brand acquisiti, puntando su innovazione, intelligenza artificiale e ottimizzazione operativa.

Il debutto al Nasdaq: numeri e prospettive

Il 1° luglio 2026, Bending Spoons ha lanciato la sua offerta pubblica iniziale a $29 per azione, superando la fascia indicativa.

Le 57.971.015 azioni collocate hanno generato circa $954 milioni di proventi lordi per l'azienda, mentre l'intera IPO ha raccolto fino a $1,7 miliardi, includendo le vendite da parte degli azionisti esistenti. Il giorno del debutto, il titolo ha registrato un aumento del 39,7%, portando la capitalizzazione di mercato tra i $25,2 e i $25,7 miliardi. Questo risultato evidenzia la fiducia del mercato nel modello operativo di Bending Spoons e nella sua capacità di sfruttare l'intelligenza artificiale per migliorare efficienza e redditività.

Un portafoglio di brand iconici e una strategia a lungo termine

Nel corso degli anni, Bending Spoons ha acquisito un vasto portafoglio di marchi consolidati, tra cui Evernote, WeTransfer, Meetup, Brightcove, StreamYard, Komoot, Harvest, Eventbrite, Vimeo e AOL.

L'acquisizione di Vimeo è stata annunciata a settembre 2025 per circa $1,38 miliardi in contanti, mentre quella di AOL si è concretizzata alla fine del 2025 con un investimento stimato tra $1,4 e $1,5 miliardi. Nonostante alcune ristrutturazioni e riduzioni del personale abbiano generato controversie, la holding si impegna a mantenere la proprietà dei brand nel lungo periodo, affermando di non aver mai ceduto un'azienda acquisita.

Metodologia operativa e impatto sui clienti

Bending Spoons interviene attivamente sulle esperienze utente, sulla tecnologia sottostante, sulle strategie di monetizzazione e sull'organizzazione interna dei brand acquisiti. L'azienda opera come un operatore tech-driven, centralizzando funzioni chiave come prodotto, ingegneria, dati e intelligenza artificiale.

Questo approccio include aumenti di prezzo, riduzioni dei costi e automazione operativa. Secondo Matteo Danieli, co-fondatore e CPO, questi interventi hanno contribuito a mantenere una fidelizzazione dei clienti “notevolmente stabile”, nonostante i cambiamenti implementati.

Indicatori economico-finanziari e base utenti

Nel primo trimestre del 2026, Bending Spoons ha riportato un fatturato di $601 milioni e un utile netto di circa $27,5 milioni, segnando un'inversione di tendenza rispetto alla perdita di $112 milioni registrata nell'anno precedente. Al marzo 2026, l'azienda contava oltre 500 milioni di utenti attivi mensili e più di 9 milioni di clienti paganti, numeri che testimoniano la sua significativa espansione.

La produttività per dipendente equivalente full-time (FTE) ha mostrato una crescita notevole, passando da $1,12 milioni nel 2023 a $2,57 milioni nel 2025, per poi attestarsi a $0,97 milioni nel primo trimestre del 2026.

Strategia di crescita e visione futura

Luca Ferrari, co-fondatore e CEO, sottolinea il ruolo cruciale dell'intelligenza artificiale come motore per ottimizzare le risorse e aumentare la scalabilità del modello acquisitivo. Il prospetto dell'IPO rivela che Bending Spoons ha identificato oltre 1.000 potenziali target per future acquisizioni, con un fatturato aggregato stimato vicino ai $400 miliardi. Il modello strategico dell'azienda è ben definito: acquisire, ristrutturare, innovare e conservare.

Questa formula combina la razionalità tipica del private equity con il rigore operativo di un'azienda tecnologica.

L'ingresso in Borsa rappresenta un passaggio fondamentale, trasformando Bending Spoons da realtà privata di nicchia a protagonista globale. La scommessa è ora sul valore aggiunto che la centralizzazione, l'AI e una piattaforma tecnologica avanzata sapranno generare per i marchi storici del suo portafoglio. Se la crescita continuerà a basarsi su dati, efficienza e rinnovamento, Bending Spoons potrebbe ridefinire il concetto di "holding tecnologica" nel panorama internazionale.