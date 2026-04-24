La piattaforma di social networking Series, che integra l'intelligenza artificiale e opera interamente tramite iMessage, ha annunciato un significativo round di finanziamento pre-seed. La startup ha raccolto 5,1 milioni di dollari, con il coinvolgimento di investitori di spicco come il co-fondatore di Venmo, Iqram Magdon-Ismail, Pear VC, il CEO di Reddit, Steve Huffman, e il fondatore di GPTZero, Edward Tian.

Fondata all'inizio del 2025 dagli studenti senior di Yale, Nathaneo Johnson e Sean Hargrow, Series mira a reinventare le reti sociali, privilegiando le connessioni autentiche.

Il suo funzionamento è intuitivo: gli utenti interagiscono con un numero su iMessage, descrivendo chi sono e chi desiderano incontrare. Ricevono quindi un carosello di immagini (“shares”) di persone con obiettivi affini. Una pressione prolungata sull'immagine apre una conversazione privata, tutelando la privacy e senza rivelare i numeri di telefono.

Crescita Rapida e Adozione Diffusa

La piattaforma ha registrato una diffusione impressionante in meno di un anno. Attualmente, Series è attiva in oltre 750 campus universitari e vanta un tasso di retention dell'82% a 30 giorni, superando i benchmark iniziali di Facebook. Questo successo è confermato da oltre un milione di messaggi scambiati e da 10.000 utenti attivi giornalieri, evidenziando la preferenza per interazioni private e significative rispetto ai feed pubblici e al conteggio dei follower.

Il Percorso di Finanziamento e l'Approccio Innovativo

Il round da 5,1 milioni di dollari è il secondo finanziamento significativo per Series. Già nel 2025, la startup aveva raccolto circa 3 milioni di dollari in pre-seed in sole due settimane. Questo primo investimento è stato guidato da Parable (fondato da Anne Lee Skates), con il supporto di Pear VC, DGB.VC di Tim Draper, 47th Street, Radicle Impact, Uncommon Projects, e angel investor come Steve Huffman ed Edward Tian.

L'elemento distintivo di Series è il suo approccio radicalmente innovativo: non creare un “LinkedIn migliorato”, ma un network completamente nuovo, utile e discreto, basato su introduzioni facilitate dall'intelligenza artificiale per connessioni di qualità.

Visione Strategica e Posizionamento Generazionale

Series si posiziona come risposta a una generazione disillusa dai social network tradizionali, dove la pressione a "curare" l'immagine ha creato distanza dall'espressione autentica. La startup concepisce l'intelligenza artificiale come un "amico" che facilita connessioni reali e significative, distaccandosi da algoritmi ossessionati da metriche e visibilità.

I fondatori hanno identificato la lacuna nelle connessioni professionali privilegiate e hanno sviluppato un agente AI che crea introduzioni mirate solo quando esiste valore reciproco. Questo elimina elementi superficiali come "like", "follower" e altre metriche di vanità, focalizzandosi sulla sostanza delle relazioni.

Prospettive Future e Obiettivi Strategici

Con il finanziamento di 5,1 milioni di dollari, Series intende rafforzare il team di ingegneri, migliorare l'esperienza utente e ampliare la portata oltre il contesto universitario. I fondatori continueranno gli studi a Yale ma opereranno dalla sede di Chelsea, New York, anche dopo la laurea.

Il modello di crescita ha superato le aspettative iniziali: partire dal segmento studentesco, validare retention e engagement, per poi sviluppare ulteriori ambiti professionali e settoriali.

Series è un esempio significativo di come l'AI possa essere impiegata per rafforzare la qualità delle connessioni, non la quantità. La sfida sarà mantenere questa autenticità e discrezione su larga scala.

Nel medio termine, l'obiettivo è affermarsi come la rete di referenze "calde" più accessibile, comoda e discreta per la Generazione Z e le generazioni emergenti.