Il 24 aprile 2026, X ha lanciato pubblicamente XChat, un’app di messaggistica standalone disponibile su iOS. Questo debutto segna una chiara svolta nella strategia del gruppo, che mira a trasformarsi da semplice social network a un più ampio ecosistema di servizi verticali.

La nuova strategia di X: da “everything app” a suite di servizi

XChat si presenta come un’applicazione autonoma per dispositivi iOS, permettendo agli utenti di comunicare con i propri contatti X attraverso messaggi, condivisione di file, chiamate audio e video, e chat di gruppo.

L’app offre anche diverse funzionalità orientate alla privacy, tra cui la possibilità di modificare ed eliminare messaggi per tutti i partecipanti, l’introduzione di messaggi effimeri e la protezione tramite blocco degli screenshot. Tutte queste funzioni sono garantite, secondo X, senza l’implementazione di pubblicità o meccanismi di tracciamento.

Questa mossa rappresenta una significativa discontinuità rispetto all’originaria visione di Elon Musk, che mirava a trasformare X in una “everything app” universale, capace di integrare social, pagamenti, contenuti per creator, shopping e intelligenza artificiale in un’unica piattaforma. Al contrario, xAI, la società di Musk che detiene il controllo di X (a sua volta controllata da SpaceX), sembra ora propendere per una strategia basata su una suite di app dedicate, al fine di diversificare i punti di contatto con gli utenti.

Privacy e sicurezza: tra promesse e interrogativi

Ufficialmente, XChat promette end-to-end encryption, protezione tramite PIN e l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento o pubblicità. Tuttavia, il fronte della sicurezza rimane oggetto di dibattito. Esperti del settore avevano precedentemente sollevato dubbi sulle affermazioni di X riguardo all’efficacia della crittografia, suggerendo che non fosse paragonabile a quella offerta da applicazioni come Signal.

Inoltre, l’App Store indica che l’applicazione potrebbe raccogliere dati personali quali posizione, contatti e cronologia di ricerca, tutti elementi potenzialmente collegati all’identità dell’utente. Questa discrepanza solleva interrogativi sul reale livello di rispetto della privacy offerto da XChat.

Limitazioni e rischi dell’ecosistema

Per il suo funzionamento, XChat richiede un account X e, al momento del lancio, è disponibile esclusivamente per dispositivi iOS con versione 26.0 o superiore. Questa limitazione esclude gli utenti Android e quelli con versioni più datate del sistema operativo Apple. Si stima che all’inizio del 2026, solo il 66% degli iPhone attivi fosse aggiornato all’ultima versione, un fattore che potrebbe ostacolare l’espansione del network.

In attesa di una versione per Android, si è assistito alla proliferazione di applicazioni false, i cosiddetti “fake XChat”, presenti sia sull’App Store che su altre piattaforme, che espongono gli utenti a rischi di truffe o malware.

Questi falsi impostori hanno raggiunto posizioni elevate nelle classifiche dei mercati asiatici, sfruttando la confusione generata dai nomi simili. Gli utenti sono pertanto invitati a verificare attentamente che lo sviluppatore sia “X Corp.”, che la dimensione approssimativa dell’app sia di 175,8 MB e che siano supportate circa 46 lingue, al fine di evitare il download di applicazioni ingannevoli.

La chiusura delle Communities e il futuro di XChat

Contemporaneamente al lancio di XChat, X ha annunciato la dismissione della funzione Communities, a causa del suo scarso utilizzo e dell’elevata incidenza di spam. I membri delle ex comunità sono ora incentivati a migrare verso XChat, che si propone come il nuovo hub per le conversazioni di gruppo, con la capacità di ospitare centinaia di partecipanti simultaneamente.

Benji Taylor, lead designer di X, ha anticipato che XChat rappresenta solo “l’inizio” della visione per la messaggistica, promettendo futuri aggiornamenti che potrebbero includere ulteriori integrazioni con l’intelligenza artificiale o altri servizi complementari.

In sintesi, XChat incarna il passaggio di X verso una strategia multicanale, focalizzata sulla segmentazione dei servizi per ambiti d’uso specifici. L’app promette innovazione e maggiore privacy, ma il suo successo dipenderà dalla trasparenza nella protezione dei dati, dalla fiducia degli utenti e dalla capacità di estendere l’esperienza oltre l’ecosistema iOS. Solo dopo un’attenta valutazione tecnica e l’emergere di una base d’utenza significativa, sarà possibile determinare se XChat potrà realmente competere con player affermati o se rimarrà una promessa incompiuta.