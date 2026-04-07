Waymo ha inaugurato il suo servizio di robotaxi a Nashville il 7 aprile 2026, rendendo la città l’undicesima località statunitense dove il pubblico può accedere a veicoli autonomi senza conducente. Questo lancio segna un passo importante nell'espansione dell'azienda nel settore della mobilità autonoma.

L’introduzione del servizio a Nashville avverrà con un approccio progressivo. Inizialmente, le corse saranno disponibili esclusivamente tramite l’app di Waymo, per poi estendersi all’app di Lyft. Quest'ultima avrà un ruolo operativo chiave, gestendo la flotta attraverso la sua controllata Flexdrive, come già annunciato nel settembre 2025.

Le responsabilità di Flexdrive includeranno la preparazione dei veicoli, la manutenzione, la gestione delle infrastrutture di ricarica e le operazioni di deposito.

Un lancio graduale e strategico

Waymo ha optato per un metodo prudente, definito “slow-roll”. Chris Pappas, portavoce dell’azienda, ha spiegato che l'invito ai passeggeri sarà graduale, per garantire una “scalabilità attenta e un’esperienza coerente e di alta qualità”. Il servizio coprirà inizialmente un’area di 60 miglia quadrate a Nashville, con una flotta composta da “dozzine di veicoli” già operativi.

Collaborazione innovativa con Lyft

A differenza delle partnership precedenti di Waymo con Uber in città come Atlanta, Austin e Phoenix, dove l’app Uber era l’unico canale di prenotazione, a Nashville si introduce un doppio canale di accesso.

I clienti potranno prenotare un robotaxi tramite l’app Waymo e, in seguito, anche attraverso l’app Lyft. Questa strategia evidenzia la volontà di Waymo di posizionarsi come fornitore tecnologico, delegando la gestione operativa a partner locali. Esempi di tale approccio includono la collaborazione con Avis a Dallas e Moove a Phoenix per la gestione delle flotte.

L'espansione di Waymo nel panorama nazionale

L’apertura del servizio a Nashville si inserisce in un periodo di significativa crescita per Waymo. L’azienda di proprietà di Alphabet opera ora con robotaxi in undici aree metropolitane, tra cui Atlanta, Austin, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Orlando, Phoenix, San Antonio, la Bay Area di San Francisco e, appunto, Nashville.

L’azienda ha inoltre raccolto 16 miliardi di dollari in nuovi capitali, suggerendo un’accelerazione nei piani di espansione. La valutazione di Waymo si attesta intorno ai 110 miliardi di dollari, sostenuta da investimenti di rilievo da parte di Alphabet, Dragoneer, Sequoia Capital e altri.

Prospettive e impatto strategico

Il modello adottato a Nashville, con il partenariato annunciato già nel settembre 2025, segna un’evoluzione della strategia di Waymo. L’azienda si orienta sempre più a fornire la tecnologia autonoma, delegando la gestione operativa ai partner. Questo approccio favorisce l’espansione su scala nazionale, riducendo i vincoli logistici e accelerando l'implementazione in nuovi mercati con partner affidabili.

In parallelo, Lyft rafforza la sua posizione nel settore dei veicoli autonomi (AV), beneficiando della gestione della flotta tramite Flexdrive e dell’espansione in nuove aree urbane, offrendo un’alternativa competitiva a Uber grazie a modelli di interoperabilità e flessibilità per l’utente.

La combinazione di ingenti capitali e l’espansione in nuove città rende il 2026 un anno cruciale per Waymo, che punta a superare il milione di viaggi settimanali pagati. Nashville si configura come un laboratorio avanzato, un banco di prova per il modello a doppia app, la scalabilità coordinata e la gestione condivisa delle operazioni tra fornitori di tecnologia e operatori di mobilità. L’avvio del servizio a Nashville è una tappa fondamentale nell’evoluzione della mobilità autonoma urbana, definendo un paradigma che potrebbe diventare lo standard per i futuri mercati di Waymo.