La corsa all'oro dell'intelligenza artificiale ha ridefinito profondamente il panorama degli investimenti. L'attenzione si è spostata dalle venture capital a investimenti diretti in startup AI. Questa tendenza è evidente tra gli uffici familiari, detentori di ingenti capitali privati, che bypassano gli intermediari per accedere direttamente alle nuove imprese.

Il Nuovo Paradigma degli Investimenti

Con aziende private più a lungo e meno IPO, i mercati privati attraggono gli investitori. Mitch Stein di Arena Private Wealth evidenzia il coinvolgimento degli uffici familiari.

L'investimento diretto in startup come Positron (chip AI) mostra la volontà di assumere un ruolo attivo, spesso con seggi nei consigli di amministrazione.

Nonostante i rischi, l'urgenza di posizionarsi precocemente nell'AI è chiara. Ari Schottenstein di Arena afferma: «il rischio maggiore è non avere esposizione all'AI». A febbraio, il 41% degli investimenti diretti degli uffici familiari è confluito in startup AI.

Strategie di Investimento Dirette

L'ambizione di costruire l'infrastruttura AI globale porta alcuni a incubare le proprie aziende. Esempi come Jeff Bezos, operativo nella sua startup di robotica, illustrano questa strategia.

Altri, come il team di Arena (finanza istituzionale), basano le decisioni su accurata due diligence.

L'approccio selettivo di Arena, con poche operazioni all'anno, include la collaborazione con esperti esterni per validare le capacità tecniche delle aziende target.

Mercato in Evoluzione: Opportunità e Sfide

Non tutte le aziende di successo sono AI-focalizzate. Molte realtà solide prosperano grazie a vantaggi competitivi duraturi e un'esecuzione operativa impeccabile, non da un'identità AI-centrica.

L'eccessiva concentrazione nell'AI ha accentuato la disparità di valutazione tra imprese AI e non-AI. Ciò crea opportunità per gli investitori disciplinati: individuare aziende con solidi fondamentali, anche senza una narrazione AI esplicita. Questi cicli di euforia e normalizzazione sono ricorrenti nelle trasformazioni tecnologiche.

Un approccio selettivo agli investimenti è cruciale. L'adozione dell'AI è rapida, ma la strategia vincente non è accumulare titoli "caldi". È fondamentale identificare aziende con una perfetta combinazione di fondamentali solidi, valutazione equilibrata e durabilità. Le grandi imprese si forgiano su basi ben più ampie di un singolo impulso tecnologico.