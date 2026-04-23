X ha annunciato la chiusura definitiva della sua funzione Communities, introdotta nel 2021 quando la piattaforma era ancora nota come Twitter. La decisione è motivata principalmente dallo scarso utilizzo da parte degli utenti e dalla massiccia proliferazione di spam, truffe finanziarie e malware che hanno afflitto la funzionalità.

Nikita Bier, responsabile del prodotto di X, ha evidenziato come meno dello 0,4% degli utenti attivi utilizzasse le Communities. Nonostante questa bassa adozione, la funzione era responsabile dell'80% delle segnalazioni relative a spam, tentativi di frode finanziaria e diffusione di malware sulla piattaforma.

L'uso ridotto, combinato con queste criticità, ha dunque portato alla decisione di dismettere la funzione entro il 6 maggio 2026.

Le ragioni dietro la dismissione di Communities

Bier ha criticato apertamente il progetto Communities, definendolo una "versione Temu dei subreddit", un riferimento ai gruppi di interesse presenti sulla ben più popolare piattaforma Reddit. Ha sottolineato come, al di là di un esiguo numero di eccezioni che hanno avuto successo, la maggior parte delle Communities fosse utilizzata principalmente come canale per l'acquisizione di nuovi utenti per piattaforme esterne come Kick o per attività di affiliazione.

Le poche comunità che avevano trovato un proprio spazio e una propria utilità dovranno ora trovare una nuova sede.

Gli amministratori delle Communities esistenti hanno tempo fino al 6 maggio 2026 per migrare i propri membri verso la nuova esperienza di chat di gruppo, creando un link di invito pubblico e fissandolo sulla pagina della Community.

Il nuovo approccio di X alle interazioni di gruppo

In risposta alla chiusura di Communities, X sta orientando la propria strategia verso un sistema di interazione più diretto e basato sulle chat. La piattaforma sta potenziando la funzione XChat, che sarà presto disponibile anche come applicazione autonoma. Questa evoluzione permetterà la creazione di chat di gruppo con link pubblici 'joinable', facilmente condivisibili sulla timeline di X e fissabili per una maggiore visibilità.

Inizialmente, ogni chat potrà ospitare fino a 350 membri, ma è previsto un aumento di questa capacità in futuro.

Questa mossa è stata pensata per facilitare la transizione degli ex membri delle Communities, offrendo loro uno strumento più efficiente e controllabile per la comunicazione di gruppo.

Innovazione e personalizzazione: il futuro delle connessioni su X

Nonostante l'abbandono di Communities, X non intende rinunciare al concetto di connessione tra utenti con interessi comuni, ma sta adottando un approccio radicalmente differente. Oltre all'espansione delle chat di gruppo, l'azienda ha recentemente introdotto le Custom Timelines per gli abbonati Premium. Questa innovativa funzionalità consente agli utenti di personalizzare la propria Home con feed tematici specifici, curati e adattati alle loro interazioni sulla piattaforma.

La strategia di X prevede un ritmo accelerato di rilascio di nuove funzionalità, con l'obiettivo di introdurre due o tre novità significative ogni settimana. Tra le recenti implementazioni e quelle future si annoverano i cashtag, i tasti 'mute' per argomenti specifici, le note vocali nelle chat, un nuovo editor fotografico, le traduzioni automatiche e nuove impostazioni per le risposte, oltre alle già citate Custom Timelines.

Questo dinamico processo di sviluppo sottolinea la volontà di X di ridefinire le modalità di interazione sociale, privilegiando soluzioni più dirette, personalizzate e in grado di promuovere un coinvolgimento più profondo e mirato degli utenti.