Il debutto in Borsa di X‑energy sul Nasdaq, avvenuto il 24 aprile 2026 con il ticker “XE”, ha segnato un’impennata del titolo, che ha aperto a 30,11 USD e chiuso a 29,20 USD. Questo risultato rappresenta un aumento del 27% rispetto al prezzo di offerta iniziale di 23 USD, evidenziando un forte entusiasmo degli investitori per la nuova generazione della produzione energetica nucleare. La valutazione della società al termine della prima seduta si è attestata tra gli 11,5 e gli 11,9 miliardi di dollari.

L'Offerta Pubblica Iniziale e l'Interesse degli Investitori

X‑energy ha lanciato un’offerta pubblica iniziale (IPO) aumentata, collocando circa 44,3 milioni di azioni a 23 USD ciascuna e raccogliendo circa 1,02 miliardo di dollari. La società ha inoltre concesso agli underwriter un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori azioni. Il notevole squilibrio tra domanda e offerta, con richieste superiori di oltre 10 volte la quantità di azioni offerte, sottolinea un interesse particolarmente robusto da parte di investitori istituzionali e specialisti del settore energetico.

Mentre alcune stime attribuivano a X‑energy una valutazione di 11,5 miliardi di dollari alla chiusura del debutto, altre fonti hanno stimato una capitalizzazione pari a 11,9 miliardi di dollari, grazie alla robusta performance iniziale del titolo e alla crescita del prezzo di apertura.

La Spinta della Modularità Nucleare e del Boom dell'AI

Il rally del titolo riflette il crescente interesse per i reattori modulari piccoli (SMR), considerati una risposta ideale all’aumento dei consumi elettrici generato dall’esplosione dell’intelligenza artificiale. I data center, infatti, richiedono soluzioni affidabili e con enormi esigenze di capacità, aspetti in cui le energie rinnovabili possono incontrare difficoltà, soprattutto a causa della loro intermittenza. Il design compatto degli SMR può offrire la ridondanza e la stabilità necessarie su larga scala.

Clienti Strategici e Prospettive Industriali

Tra i clienti annunciati spicca Amazon, che intende acquistare fino a 5 GW di capacità termica da X‑energy nel corso del prossimo decennio.

La prima centrale, invece, sarà realizzata per la società chimica Dow. Attualmente, X‑energy è impegnata nella costruzione dell’impianto di combustibile nucleare, mentre la realizzazione dei reattori è ancora in fase pre-operativa.

Fiducia nel Nucleare: un Cambiamento di Prospettiva

Solo cinque anni fa, l’interesse verso i nuovi operatori nucleari era limitato, penalizzato da ritardi e superamenti dei costi in impianti tradizionali. Oggi, la prospettiva è radicalmente cambiata: la modularità, il design innovativo e una domanda crescente di energia continua hanno rimodellato l’orizzonte, restituendo fiducia a investitori e stakeholder. Il boom dell’AI si rivela cruciale in questo cambiamento di percezione, rendendo la domanda elettrica dei data center un fattore non più trascurabile.

L’energia nucleare modulare, con i suoi vantaggi in termini di ingombro e continuità, può emergere come un pilastro strutturale per la nuova infrastruttura energetica digitale.

L’IPO di X‑energy rappresenta un segnale dell’ingresso definitivo dell’energia nucleare avanzata nel mercato dei finanziamenti comuni, sostenuta da un contesto favorevole e da una domanda elettrica in rapida espansione. Nel lungo periodo, la sfida per X‑energy sarà trasformare questa fiducia iniziale in impianti operativi reali. La costruzione del combustibile è solo il primo passo; il vero test sarà l’entrata in rete dei reattori modulari e la capacità di generare flussi di cassa stabili. Il futuro dipenderà dalla capacità di concretizzare il potenziale industriale intravisto dagli investitori.