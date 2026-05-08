Airbnb ha annunciato un'integrazione profonda dell'intelligenza artificiale nei suoi processi, rivelando durante la conferenza sui risultati finanziari del primo trimestre 2026 che il 60% del nuovo codice prodotto dagli ingegneri è stato scritto dall'AI. Questo dato allinea l'azienda a colossi tecnologici come Google e Microsoft nell'adozione di approcci innovativi allo sviluppo software.

L'AI per lo sviluppo e il supporto clienti

Brian Chesky, CEO di Airbnb, ha evidenziato come l'AI non solo riduca il carico di lavoro degli ingegneri, ma sia cruciale per la creazione di strumenti avanzati per i partner API.

Questi ultimi, gestendo le proprietà tramite software esterni, beneficiano di una maggiore automazione, con l'AI che svolge gran parte del lavoro sotto supervisione. Ciò accelera lo sviluppo di software per i partner, abilitando progetti prima non realizzabili per mancanza di risorse.

L'uso dell'AI si estende significativamente anche al supporto clienti. Airbnb ha ampliato l'impiego dell'AI in questo settore, con il bot AI che ora gestisce il 40% delle richieste senza intervento umano, in crescita rispetto al 33% di inizio anno. Questa evoluzione ha comportato tempi di risoluzione più rapidi e una riduzione del costo per prenotazione di circa il 10% nel primo trimestre.

Impatto finanziario e sfide dell'AI

L'adozione dell'AI consente ad Airbnb di introdurre miglioramenti ai prodotti con maggiore rapidità, ottimizzando l'esperienza per utenti e host. Questa strategia ha avuto un impatto diretto sui risultati finanziari: nel primo trimestre, i ricavi sono aumentati del 18%, raggiungendo i 2,7 miliardi di dollari, superando le previsioni. L'utile netto è cresciuto del 3,9% (160 milioni di dollari) e le notti prenotate sono salite del 9% (156,2 milioni). La funzione “Reserve now, pay later” ha generato quasi il 20% del valore delle prenotazioni lorde.

Chesky ha tuttavia riconosciuto le difficoltà nell'impiego delle tecnologie AI nei contesti di travel ed e-commerce.

Ha evidenziato limiti nelle attuali interfacce chatbot, come l'eccessiva dipendenza dal testo in un settore visivo, l'assenza di manipolazione diretta e la complessità nel confrontare opzioni tramite conversazione. Ha inoltre notato che la maggior parte delle prenotazioni è "multiplayer", mentre i chatbot sono spesso pensati per un singolo utente.

Espansione globale e resilienza

Parallelamente all'AI, Airbnb prosegue la sua espansione internazionale. La crescita delle prenotazioni è robusta in mercati chiave come Brasile, Giappone e India. La capacità di Airbnb di adattarsi a cambiamenti macroeconomici e geopolitici, dimostrata dalla sua resilienza di fronte a incertezze globali, evidenzia la flessibilità del suo modello di business.

L'azienda può reindirizzare la domanda verso altre destinazioni grazie alla sua vasta offerta di alloggi a ogni fascia di prezzo.

Prospettive future: innovazione e crescita

Per il futuro, Airbnb prevede di mantenere questo slancio positivo, focalizzandosi sull'innovazione e sull'espansione, con un impegno continuo nell'ottimizzazione del supporto AI. L'azienda ha rivisto al rialzo le previsioni sui ricavi per l'intero anno 2026, aspettandosi una crescita a doppia cifra, e prevede un margine EBITDA rettificato di almeno il 35%, con reinvestimenti in marketing, espansione globale e iniziative AI.

In sintesi, la strategia di Airbnb di integrare l'intelligenza artificiale nei suoi processi operativi e di sviluppo si sta rivelando un fattore chiave per l'abbattimento dei costi, l'accelerazione dell'innovazione e il miglioramento dell'efficienza operativa complessiva.